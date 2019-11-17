شبابية نادي الرستاق تكرم المتميزين بلعبة الشطرنج

الرستاق - طالب المقبالي

نظمت اللجنة الشبابية بنادي الرستاق حفلا لتكريم المتميزين والمتفوقين بلعبة الشطرنج وذلك ضمن مسابقة داخلية للتحدي بالشطرنج نفذتها اللجنة بمسرح نادي الرستاق الرياضي .

وتولي اللجنة الشبابية اهتماماً كبيراً بهذه اللعبة التي تطور مهارات التركيز والتخطيط لدى الشباب والشابات، حيث نفذت اللجنة خلال هذا العام العديد من الأنشطة كالجلسات التنشيطية واللقاءات التدريبية بالإضافة للمشاركة في المسابقات المختلفة كبطولة الأندية للشطرنج على مستوى السلطنة والتي حقق من خلالها النادي جوائز فردية مُتقدمة.

وكرمت اللجنة الشبابية القائمين على متابعة هذه اللعبة في حفل مبسط بحضور المشاركين وأولياء الأمور وقد شمل التكريم لجنة التحكيم والمتابعة المتألفة من أحمد بن سعيد الهنائي وزايد بن خليفة الدهماني والمهندس سليمان الغافري وعامر بن خلفان الغافري وكذلك المشاركين المتميزين والمتفوقين، حيث قام بالتكريم الدكتور جهاد محمود خلف المحاضر بكلية التربية بالرستاق برفقة مختار بن محمد السالمي رئيس اللجنة الشبابية بنادي الرستاق.