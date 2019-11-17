"موسكو تايمز: البورصة الروسية الأفضل أداءً عالميا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

حقق سوق الأسهم الروسي أكبر عوائد للمستثمرين في أي مكان في العالم خلال عام 2019، بحسب ما ذكرت صحيفة موسكو تايمز.

ومنذ بداية العام، ارتفع مؤشر MSCI Russia Index، الذي يضم أكبر 23 شركة روسية مدرجة في البورصة، بنسبة 44%، وفق ما صرح به المحلل في سبيربنك كول أكيسون لموقع RBC الإخباري الروسي.

وخلال نفس الفترة، حقق مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي يتضمن الأسهم والشركات الروسية المدرجة في 23 دولة نامية أخرى مثل الصين والبرازيل والمكسيك والهند، عائدات بنسبة 12%.

وقال ميخائيل جانيلين كبير المحللين في شركة آتون للموقع الإخباري الروسي إن طفرة سوق الأسهم الروسية كانت مدفوعة بارتفاع الرغبة العالمية في المخاطرة والبحث عن الأصول ذات الأجور الأعلى وسط تخفيضات في أسعار الفائدة. وأفاد ذلك الأسهم الروسية، التي يُنظر إليها على أنها أكثر خطورة، وذات مستويات سيولة منخفضة، مما يعني أن زيادة متواضعة في الطلب يمكن أن تؤدي إلى زيادات كبيرة في أسعار الأسهم.