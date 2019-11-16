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السلطنة تستضيف المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة.. 16 ديسمبر

السبت 16 نوفمبر 2019 08:38 م بتوقيت مسقط

السلطنة تستضيف المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة.. 16 ديسمبر

 

مسقط- العمانية

تستضيف السلطنة مُمثلة في معهد الإدارة العامة بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومركز عمان للحوكمة والاستدامة المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة بعنوان "الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"، والذي سيعقد في فندق جراند ميلينيوم مسقط خلال الفترة من 16-18 ديسمبر المقبل، بمشاركة دولية وعربية واسعة.

وقال السيد زكي بن هلال البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمعهد الإدارة العامة إنَّ المؤتمر يهدف إلى تقديم تحليل شامل لوضع الحوكمة المؤسسية حوكمة الإدارة العامة في المنطقة العربية، موضحاً أن المؤتمر سيركز على نقاط التطوير المطلوبة والمرتبطة بالمتطلبات المؤسسية والتنظيمية والبشرية من حيث السياسة العامة والإدارة التي تستوجب تعزيز قدرات الحكومات على تأدية دورها في النهوض بخطط التنمية المستدامة.

وأضاف أنَّ المؤتمر يطمح للوصول إلى بيان ختامي تحليلي شامل وعملي يثري توجهات وقرارات صناع القرار والقائمين على الإدارة العامة والحوكمة ويعزز آلية فعالة لممارسات الحوكمة في المؤسسات الحكومية ويرسم خارطة طريق نحو أنماط معاصرة. وأشار البوسعيدي خلال لقائه بعدد من الصحفيين إلى أنَّ المؤتمر يتناول ثلاثة محاور رئيسية يتطرق المحور الأول إلى مسارات الحوكمة المؤسسية في الإدارة العامة فيما يتناول المحور الثاني تحديات تطبيق الحوكمة المؤسسية بينما يستعرض المحور الثالث الحوكمة المؤسسية السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد السيد حامد بن سلطان البوسعيدي الرئيس التنفيذي لمركز عمان للحوكمة والاستدامة على أهمية المؤتمر وتوقيته الذي جاء على أعتاب تطبيق رؤية عمان 2040، مؤكدا أن نتائج المؤتمر ستعمل على توجيه صناع القرار والقائمين على الإدارة العامة والحوكمة لتعزيز آليات لممارسات الحوكمة في المؤسسات الحكومية وستسهم في رسم خارطة طريق نحو أنماط معاصرة لممارسات الإدارة العامة وتطبيقات الحوكمة.

وأوضح أنَّ مركز عمان للحوكمة والاستدامة يعد جهة حكومية مستقلة إداريًا وماليًا ومتخصصة في مجال الحوكمة والاستدامة ويسعى المركز منذ إنشائه بالمرسوم السلطاني في عام 2015 إلى توعية المجتمع ونشر ثقافة الحوكمة بشكل واسع في الجهات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص.

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