أمسية وطنية بعبري بمناسبة "18 نوفمبر"

عبري - ناصر العبري

نظم مجلس شعراء الدريز بالتعاون مع لجنة كتاب وأدباء محافظة الظاهرة ببلدة الدريز في ولاية عبري، الأمسية الشعرية الوطنية "ليلة قصيد"، وذلك بمناسبة قرب حلول العيد الوطني الـ49 المجيد، وحضر الأمسية الشيخ الحسين بن حمد الغافري، وموزة بنت خالد اليحيائي رئيسة لجنة كتاب وأدباء الظاهرة، وعدد من المشايخ وأعضاء المجلس البلدي وعدد من الشعراء.

وشارك في إحياء اﻷمسية الشعرية عدد من الشعراء الذين ألقوا مجموعة من القصائد الشعرية الوطنية المعبرة؛ حيث تغنّت أبيات قصائدهم بحب ووفاء وولاء للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- وفي أمجاد عمان وتاريخها التليد. وامتزجت هذه الأبيات بألحان معبرة عن حجم المكتسبات التنموية التي عمّت ربوع الوطن الغالي.