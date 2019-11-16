منتخبنا الوطني يستعد لتأكيد تفوقه على الهند

الرؤية - وليد الخفيف

يُؤدِّي منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مرانه اليوم على مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر؛ استعدادا لملاقاة الهند الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 وكأس آسيا 2023 بالصين.

ونجح منتخبنا في تحقيق فوز مهم على بنجلاديش، يوم الجمعة الماضي 4-1، في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات؛ حيث منح عاملا الأرض والجمهور والفارق النوعي الكبير بين المنتخبين الفوز العريض للأحمر العماني.

ويتطلَّع الهولندي كومان لتحقيق الفوز على الهند قبل التوجه للدوحة للمشاركة في بطولة خليجي 24، التي تنطلق أواخر الشهر الجاري، خاصة وأنَّ الأحمر مطالب بالدفاع عن لقبه وإسعاد جماهيره العريضة.

من جانبه، وصف مقبول البلوشي مدير منتخبنا الوطني الأول، معنويات اللاعبين بالعالية وجاهزيتهم بالتامة، مؤكدا قدرتهم على انتزاع العلامة الكاملة أمام الهند، والوصول للنقطة الـ12 قبل المشاركة في بطولة الخليج، مشيدا في السياق نفسه بالأداء والنتيجة أمام بنجلاديش، معبرا عن تطلعه لتحقيق المزيد أمام الهند.

ويأمل كومان عودة محسن الغساني وسعيد الرزيقي للتهديف أمام الهند؛ من أجل تفعيل الشراسة الهجومية داخل منطقة الجزاء وتعدد الحلول الهجومية.

وفاز مُنتخبنا الوطني في مُستهل مشواره في التصفيات على الهند في معقله بهدفي المنذر العلوي، قبل أن يفجر الهند مفاجأة التصفيات بفرضها التعادل على قطر بطل آسيا في الدوحة؛ الأمر الذي يلمح لأن الفوز على الهند يوم الثلاثاء يحتاج لجهود وعمل وتركيز من اللاعبين وقراءة صحيحة في المنطقة الفنية من كومان وجهازه المعاون.

ولم يسبق لمنتخب الهند الفوز على منتخنبا الوطني سواء في المباريات الرسمية أو الودية التي جمعتهما، حيث حقق منتخبنا الوطني أكبر فوز له على الهند في 30 مارس 2004، بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 5-1، كما حقق الفوز 5-صفر في المباراة الودية التي أقيمت في 23 فبراير 2012، وفاز الأحمر في 13 أكتوبر عام 2015 بثلاثية نظيفة في التصفيات الآسيوية، وتخطى الهند بهدف نظيف في 11 يونيو 2015 بالتصفيات الآسيوية أيضا.

وتعادل الطرفان في مباراتين فقط؛ فالتعادل السلبي فرض نفسه على المباراة الودية التي أقيمت بينهما في 27 ديسمبر 2018، وبنفس النتيجة انتهى اللقاء الذي جمعهما في نوفمبر 2004 بتصفيات آسيا.

ويتصدر المنتخب القطري المجموعة بـ10 نقاط، ويحل في المركز الثاني منتخبنا الوطني بـ9 نقاط وأفغانستان ثالثا بـ4 نقاط، والهند خامسا بـ3 نقاط، وبنجلاديش في المركز الأخير بنقطة وحيدة.