رضا بيرانفاند وتومواكي ماكينو وأكرم عفيف يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في آسيا

كوالالمبور - الوكالات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة المرشحين للفوز بالجوائز السنوية 2019 في هونج كونج؛ حيث تشهد جائزة أفضل لاعب في آسيا منافسة بين حارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانفاند، والمدافع الياباني تومواكي ماكينو، وصانع الألعاب القطري أكرم عفيف.

ويقام حفل توزيع الجوائز السنوي يوم 2 ديسمبر في مركز المؤتمرات والمعارض في هونج كونج، ويتنافس على جائزة أفضل لاعبة الصيني لي يينج، والهندية آشالاتا ديفي، واليابانية ساكي كوماجاي.

وضمَّت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب، الإيراني بيرانفاند الذي اشتهر عام 2018 بعد تصديه لضربة جزاء من البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقد أعاد ذات الأمر في المباراة أمام عمان خلال كأس آسيا 2019، حيث قاد المنتخب الإيراني لبلوغ قبل نهائي البطولة القارية، وقد تألق هذا العام على صعيد المنتخب الوطني والنادي، كما كان له تميز في الترويج للمسؤولية الاجتماعية.

أما ماكينو، فقد برز من خلال المساهمة في تحقيق فريقه أوراوا ريد دايموندز ست مباريات دون دخول أي هدف في مرماه، ليبلغ قبل نهائي دوري أبطال آسيا، وأسهم في الوقت ذاته في بلوغ منتخب اليابان نهائي كأس آسيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وفي المقابل، تألق أكرم عفيف من خلال قيادته المنتخب القطري للفوز بلقب كأس آسيا 2019 في الإمارات؛ حيث صنع 10 أهداف، وهو الرقم الأعلى للاعب في تاريخ البطولة، وأسهم في الوقت ذاته ببلوغ نادي السد قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

المرشحون للفوز بالجوائز السنوية 2019 هم جائزة أفضل لاعب الرجال علي رضا بيرانفاند (بيرسيبوليس، إيران)، تومواكي ماكينو (أوراوا ريد دايموندز، اليابان)، أكرم عفيف (السد، قطر) السيدات: لي يينغ (غوانغدونغ هويجون، الصين ) اشالاتا ديفي (سيثو، الهند) ساكي كوماغاي (نادي أولمبيك ليون واليابان).