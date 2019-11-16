السبت, 16 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

"الآسيوي" يعلن المرشحين للجوائز السنوية

رضا بيرانفاند وتومواكي ماكينو وأكرم عفيف يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في آسيا

السبت 16 نوفمبر 2019 08:04 م بتوقيت مسقط

رضا بيرانفاند وتومواكي ماكينو وأكرم عفيف يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في آسيا

 

كوالالمبور - الوكالات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قائمة المرشحين للفوز بالجوائز السنوية 2019 في هونج كونج؛ حيث تشهد جائزة أفضل لاعب في آسيا منافسة بين حارس المرمى الإيراني علي رضا بيرانفاند، والمدافع الياباني تومواكي ماكينو، وصانع الألعاب القطري أكرم عفيف.

ويقام حفل توزيع الجوائز السنوي يوم 2 ديسمبر في مركز المؤتمرات والمعارض في هونج كونج، ويتنافس على جائزة أفضل لاعبة الصيني لي يينج، والهندية آشالاتا ديفي، واليابانية ساكي كوماجاي.

وضمَّت قائمة المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب، الإيراني بيرانفاند الذي اشتهر عام 2018 بعد تصديه لضربة جزاء من البرتغالي كريستيانو رونالدو، وقد أعاد ذات الأمر في المباراة أمام عمان خلال كأس آسيا 2019، حيث قاد المنتخب الإيراني لبلوغ قبل نهائي البطولة القارية، وقد تألق هذا العام على صعيد المنتخب الوطني والنادي، كما كان له تميز في الترويج للمسؤولية الاجتماعية.

أما ماكينو، فقد برز من خلال المساهمة في تحقيق فريقه أوراوا ريد دايموندز ست مباريات دون دخول أي هدف في مرماه، ليبلغ قبل نهائي دوري أبطال آسيا، وأسهم في الوقت ذاته في بلوغ منتخب اليابان نهائي كأس آسيا للمرة الخامسة في تاريخه.

وفي المقابل، تألق أكرم عفيف من خلال قيادته المنتخب القطري للفوز بلقب كأس آسيا 2019 في الإمارات؛ حيث صنع 10 أهداف، وهو الرقم الأعلى للاعب في تاريخ البطولة، وأسهم في الوقت ذاته ببلوغ نادي السد قبل نهائي دوري أبطال آسيا.

المرشحون للفوز بالجوائز السنوية 2019 هم جائزة أفضل لاعب الرجال علي رضا بيرانفاند (بيرسيبوليس، إيران)، تومواكي ماكينو (أوراوا ريد دايموندز، اليابان)، أكرم عفيف (السد، قطر) السيدات: لي يينغ (غوانغدونغ هويجون، الصين ) اشالاتا ديفي (سيثو، الهند) ساكي كوماغاي (نادي أولمبيك ليون واليابان).

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

02 ديسمبر 2016

"عموري" يخطف جائزة أفضل لاعب في آسيا 2016

المزيد

03 سبتمبر 2018

رسميا.. صلاح ينافس رونالدو ومودريتش على جائزة أفضل لاعب

المزيد

20 نوفمبر 2015

الإماراتيان "عموري" وخليل ينافسان على جائزة أفضل لاعب آسيوي 2015

المزيد

02 سبتمبر 2019

"صخرة" الريدز ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل لاعب 2019

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تمديد التسجيل في جائزة الرؤية لمبادرات الشباب حتى 23 نوفمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

باحثون ومثقفون: مشروع جلالة السلطان للمؤتلف الإنساني يمهد لإرساء التفاهم والتسامح بين الشعوب

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

جلالة السلطان يشمل برعايته السامية العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد.. الإثنين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنفيذًا للتوجيهات السامية.. إطلاق مشروع "إعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني"

المحليات - أخبار

اتفاقية لإنشاء مصنع حافلات بـ50 مليون دولار في "حرة صلالة"

الاقتصاد - محلي

14% زيادة في واردات الصين من النفط العماني

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

عمان - مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

"التربية والتعليم" تنفي تعطيل الدراسة

المحليات - تعليم

إعلان أسفل الأكثر قراءة