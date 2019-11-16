ختام ناجح لملتقى الإدارات الرياضية بالمصنعة

المصنعة - الرؤية

اختتم، مساء أمس، بولاية المصنعة، ملتقى الإدارات الرياضية، والذي نظَّمته وزارة الشؤون الرياضية، بحضور معالي الشيخ سعد بن محمد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية ورئيس اللجنة الأولمبية وكبار المسؤولين بالوزارة، ورؤساء الاتحادات والأندية واللجان الرياضية، وعدد من الإعلاميين والمعنيين بالقطاع الرياضي؛ وذلك خلال الفترة 15-16 نوفمبر الجاري.

وتضمَّن اليوم الأول للملتقى لقاء معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية برؤساء الأندية الرياضية، كما استعرض خليفة بن سيف العيسائي مدير عام الأنشطة الرياضية بوازرة الشؤون الرياضية مواد النظام الأساسي للأندية الرياضية المعدلة والمرتبطة بالمشروع الإلكتروني لإدارة الجمعيات العمومية للأندية الرياضية، وقدم الدكتور يوسف بن حمد البلوشي ورقة عمل بعنوان "التخطيط والتنمية"؛ تحدث خلالها عن رؤية عمان 2040، ومحاورها وركائزها وأهدافها الإستراتيجية.

وحمل اليوم الثاني من الملتقى جلسة نقاشية حول أهمية قطاع الناشئين وآليات تطويره؛ تحدث خلالها فهد بن عبدالله الرئيسي مدير عام الرعاية والتطوير الرياضي بوزارة الشؤون الرياضية، وأوضح أهمية اللاعبين الناشئين وأنهم المستقبل الواعد للرياضة، والأمل في تشكيل المنتخبات الوطنية وصناعة التاريخ الرياضي.

كما تضمَّن اليوم الثاني من الملتقى ورقة عمل حول مؤشرات الدعم الحكومي للقطاع الرياضي، قدمها محمد بن ساعد المنوري مدير عام التخطيط والمشاريع بالوزارة؛ تحدث خلالها حول الصرف على القطاع الرياضي لعام 2019، وإيرادات اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية والإنجازات الرياضية والخطط الإستراتيجية للإتحادات والأندية واللجان الرياضية.

وفي الختام، قام معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية بتكريم المشاركين في الملتقى من مختلف الإدارات الرياضية بالسلطنة.