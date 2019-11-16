99% ارتفاعا بعدد زوار السلطنة.. و198 مليون ريال زيادة بالإنفاق السياحي

الرؤية - أحمد الجهوري

ارتفع عدد الزوار الوافدين إلى السلطنة بنسبة 99% خلال السنوات العشر الأخيرة بنهاية 2018؛ حيث زاد عدد الزوار بإجمالي 1.59 مليون زائر، من 1.58 مليون في عام 2009 إلى 3.15 مليون في 2018، كما ارتفع إنفاق السياحة الوافدة بإجمالي 197.9 مليون؛ حيث بلغ إنفاق السياحة الوافدة 144 مليون في 2009 ووصل إلى 342 مليون في عام 2017، وذلك بحسب المؤشرات العامة لإحصاءات السياحة (2009-2018).

وشهد قطاع الفنادق تطورا ملحوظا خلال السنوات العشر الأخير، وارتفع عدد الفنادق بفارق 188 فندقا، حيث كان عددها 224 فندقا في 2009 ووصل إلى 412 في عام 2018، كما ارتفع عدد الغرف بنسبة 111% في الفترة نفسها، حيث كان عددها 10491 غرفة في عام 2009 ووصلت إلى 22182 في 2018 بزيادة 11691 غرفة خلال الفترة (2009-2017).

وارتفع عدد الأسرة بنسبة 120% خلال نفس الفترة وبلغ عددها 16681 في عام 2009 ووصل عددها إلى 36780 في عام 2018 بزيادة حوالي 20 ألف غرفة. وكذلك ارتفع عدد زوار خريف صلالة بنسبة 182% خلال عشر سنوات وبلغ عدد الزوار 293 ألفا في عام 2009 ووصل إلى 826 ألفا في عام 2018 بزيادة 533 ألف زائر.

وكشف التقرير الشهري للمؤشرات السياحية لشهر سبتمبر الماضي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن 2.5 مليون زائر هو إجمالي عدد الزوار القادمين إلى السلطنة حتى شهر سبتمبر، وكان الخليجيون في صدارة الزوار وبلغ عددهم حوالي 1 مليون زائر، ومن بعدهم الهنود ووصل عددهم إلى 309 آلاف هندي، أما البريطانيون فحلوا في المرتبة الثالثة بعدد 112 ألف زائر، وجاء من بعدهم الألمان بعدد 108 آلاف زائر، وفي المرتبة الخامسة كان اليمنيون بعدد 95 ألف زائر. وبلغ إجمالي زوار موسم صلالة السياحي حتى سبتمبر الماضي 767 ألف زائر، وشكل العمانيون منهم 540 ألفا، وبعدهم من حيث العدد الإماراتيون بعدد 59 ألفا، ومن ثم السعوديون بـ 45 ألف زائر، وجاء الهنود في المرتبة الرابعة بـ39 ألف زائر، ووصل عدد الزوار اليمنيين إلى 13 ألفا.

وحتى نهاية سبتمبر الماضي بلغ إجمالي إيرادات الفنادق (3-5) نجوم 155 مليون ريال، كما وصل عدد نزلاء الفنادق (3-5) نجوم في السلطنة إلى 1.3 مليون إجمالي، وبلغ إجمالي الزوار القادمين إلى السلطنة 229 ألف زائر، وارتفع بنسبة 3.4% الزوار القادمون إلى السلطنة في شهر سبتمبر في 2019 مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والبالغ عددهم 221 ألف زائر.

واحتل الزوار الخليجيون المرتبة الأولى وبلغ عددهم 104 آلاف زائر مشكلين ما نسبته 45.4% خلال شهر سبتمبر، وجاءت الجنسية الهندية واليمنية والصينية في المرتبة الثانية والثالثة والرابعة على التوالي وشكلوا ما نسبته 13.3%، 5.6%، و4.1%.

وفيما يتعلق بالمغادرين، فقد بلغ 517 ألف زائر إجمالي الزوار المُغادرين من السلطنة خلال سبتمبر، وبنسبة 4.1% ارتفع عدد العمانيين المغادرين خلال شهر سبتمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.

وبلغت إيرادات الفنادق ذات التصنيف (5-3) نجوم خلال سبتمبر 13.8 مليون ريال مقارنة بـ 13 مليون ريال عماني خلال نفس الشهر من العام 2018 وبنسبة ارتفاع بلغت 6.2%، وبعدد 121 ألف نزيل لتلك الفنادق خلال شهر سبتمبر 2019 مقارنة بـ 104 آلاف نزيل خلال نفس الشهر من العام 2018 بنسبة ارتفاع بلغت 15.7%. وبلغت 46.8% نسبة الإشغال في الفنادق ذات فئة (3-5) نجوم خلال سبتمبر 2019 مقارنة بـ 50% لنفس الشهر من العام 2018 بانخفاض 6.3%.