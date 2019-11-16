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70 مؤسسة تؤكد مشاركتها في معرض المنتجات العمانية برواندا

السبت 16 نوفمبر 2019 07:57 م بتوقيت مسقط

70 مؤسسة تؤكد مشاركتها في معرض المنتجات العمانية برواندا

 

مسقط – الرؤية

نظمت لجنة تنسيق المعارض الخارجية المشتركة للمنتجات العُمانية (أوبكس) اجتماعاً تنسيقياً مع أصحاب الأعمال والمسؤولين في الشركات والمصانع العمانية الراغبة في المشاركة في النسخة القادمة من معرض المنتجات العُمانية (أوبكس 2020)، والمزمع إقامته في مدينة "كيغالي" عاصمة جمهورية رواندا خلال الفترة من 15 وحتى 18 يناير المقبل.

وشهد الاجتماع توقيع اتفاقية مع شركة بلانتسويس لإدارة وتنظيم المعرض في جمهورية رواندا إلى جانب القيام بالحملة التسويقية للمعرض والتحضير لدعوة رجال الأعمال والمستثمرين في رواندا والدول المجاورة لها، لعقد لقاءات مع نظرائهم العمانيين والبحث عن أسواق جديدة لهم وإيجاد الوكلاء التجاريين. ووقّع الاتفاقية أيمن بن عبد الله الحسني، رئيس اللجنة المنظّمة لمعرض "أوبكس"، وآرثر بونتمبس، مدير عام شركة بلانتسويس.

وأوضح أيمن الحسني أن عدد الشركات والجهات ذات العلاقة التي أكدت مشاركتها في معرض المنتجات العُمانية (أوبكس 2020) بمدينة "كيغالي" عاصمة جمهورية رواندا يصل إلى 70 شركة، مشيراً إلى أنَّ اختيار جمهورية رواندا لتكون الوجهة الجديدة لمعارض المنتجات العمانية (أوبكس) يعود لعدة أسباب في مُقدمتها حجم السوق الاستهلاكيّة، والقدرة التنافسية للمنتج، والأسعار، والطرق المُثلى لدخول السوق، واقتراحات رجال الأعمال والمصدرين العمانيين كونهم على احتكاك مباشر بالأسواق العالمية.

وأكد الحسني أنَّ صادرات السلطنة إلى رواندا لعام 2018 تنوعت بين الأغذية والمشروبات والألومنيوم والأسفلت والكابلات وغيرها. وبحسب دراسة أجرتها "إثراء" فهناك الكثير من المنتجات العمانية التي لها فرص تصدير مميزة إلى رواندا وأبرزها منتجات اليوريا، وأنابيب الحديد، والموصلات الكهربائية (ذات فولتية أقل من 1000) غير مزودة الموصلات.

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