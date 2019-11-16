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جهود متواصلة لاستثمار الاموال الوقفية بقرية سني في الرستاق

السبت 16 نوفمبر 2019 07:45 م بتوقيت مسقط

جهود متواصلة لاستثمار الاموال الوقفية بقرية سني في الرستاق

 

الرستاق- طالب المقبالي

تشتهر قرية سني بالرستاق بالعديد من المساجد التاريخية في الانشاء وأهمها جامع الدار الذي تم بناؤ لأول مرة في القرن الثاني عشر الهجري ، ومدرسة للقرآن الكريم .

وخصصت أموال من النخيل والأراضي الزراعية يتم إستثمارها سنوياً بالمنافسة (القعد) على قيمة المكان ليتم اصلاح وصيانة الأماكن الوقفية .

وأقام اهالي قرية سني يوم أمس منافسة إستثمار تلك الأموال والأراضي الزراعية المنتشرة في مختلف الارجاء الزراعية بقرية سني وذلك بحضور وكلاء الوقف؛ حيث شهد تنافساً بما يطلق علية محلياً "المناداة".

يشار إلى أن المستثمر للنخيل والأراضي الزراعية يقوم برعاية النخيل من حيث زراعتها وتسميدها وتنظيف النخيل مما يجعلها أكثر رعاية وعناية بالأموال الوقفية .

 

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