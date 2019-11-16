مشروع لإعادة تدوير الورق في "صحار الصناعية"

صحار – الرؤية

وقّعت مدينة صحار الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عقد استثمار مع شركة كرياس لإنتاج الورق، ويتضمن العقد في منح الشركة أرض استثمار في المرحلة السابعة من المدينة الصناعية لإنشاء مشروع إعادة تدوير الورق. ووقّع العقد من جانب المدينة الصناعية، المدير العام المهندس عبدالله بن سالم الكعبي، ومن جانب الشركة، رئيسها التنفيذي، عبدالله بن عمر الحوسني.

ويُعد المشروع الأكبر من نوعه في السلطنة، حيث يقام على مساحة 58000 ألف متر مربع بتكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون دولار، بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 طن يومياً باستخدام أحدث التقنيات التي تعمل على التخفيف من الآثار البيئية.

وستبدأ الأعمال الإنشائية للمشروع في ديسمبر المُقبل، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجريبي في الربع الأخير من 2020 بخط إنتاج يضم أحدث أنواع تكنولوجيا خطوط إنتاج الورق في المنطقة. ويضمن المشروع الاكتفاء الذاتي من المواد الخام للمنتجات الورقية والورق المقوى وورق التغليف في السلطنة وسيُحقق قيمة مضافة للاقتصاد المحلي من خلال توفير أكثر من 200 فرصة عمل مباشرة وفرص أخرى غير مباشرة، وكذلك فرص لتدريب الموظفين العمانيين خارج السلطنة.

وسيكون المشروع أول مصنع لورق "الكرافت" في السلطنة، ويعزز استراتيجية التقليل من النفايات ودعم المشاريع التي تسهم في تقليل الضرر على البيئة من خلال عمليات إعادة التدوير، وسيُسهم المشروع في دعم وتنويع مصادر الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة من خلال عملية إعادة تدوير الورق، ومن المتوقع أن يحقق المشروع فوائد من الناحية الاقتصادية والبيئية من خلال الاستفادة من النفايات لرفد الاقتصاد الوطني عن طريق إعادة تدوير نفايات الورق، كما سيُسهم في التقليل من الأضرار البيئية وحجم النفايات في المرادم الهندسية مما سيُقلل من تكاليف معالجتها وإدارتها، حيث إن إعادة تدوير طن واحد من الورق يعادل حفظ 17 شجرة من القطع، كما أنَّ الطاقة والماء المستخدم في عملية إعادة التدوير أقل بنسبة 70% من تصنيع الورق من الأشجار.