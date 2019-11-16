العوفي يكرم الفائزتين بجائزة معرض الابتكار في ألمانيا

مسقط – الرؤية

كرم معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي، وزير الزراعة والثروة السمكية بمكتبه أمس المخترعتين تسنيم بنت محمد الداودية وسلمى بنت سالم السديرية لحصلوهن على المركز الأول والميدالية الذهبية عن أفضل اختراع في فئة اختراعات الشباب من بين 700 مخترع من 40 دولة ضمن منافسات المعرض العالمي للابتكار في ألمانيا.

واستمع معالي الدكتور لشرح مفصل عن الاختراع الذي يهدف إلى استخدام الوقود الحيوي المنتج من نواة التمر والزيت المستخدم في المطابخ كسائل حفر يعرف بالزيت الطيني يستخدم في عمليات التنقيب عن النفط.

وأعرب معاليه عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز النابع من الطاقات الشابة العمانية التي تساهم في التنمية الاقتصادية، متمنياً كل التوفيق والنجاح للمخترعتين.

وقدمت المخترعتان الشكر والتقدير لمعالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية على هذا التكريم الذي يعد بمثابة حافز نحو الاستمرار والتطوير في العمل.

وحضر حفل التكريم سعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري، وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة، والدكتور حمود بن درويش الحسني، المدير العام للمديرية العامة للبحوث الزراعية والحيوانية.