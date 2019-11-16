200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة تشارك في "إبداعات عمانية".. الثلاثاء

مسقط - العمانية

تنطلق بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض الثلاثاء المُقبل فعاليات النسخة السابعة من "معرض إبداعات عُمانية" الذي تنظمه الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) ويستمر لخمسة أيام. ويرعى افتتاح المعرض معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية.

ويأتي معرض إبداعات عُمانية هذا العام تحت عنوان "للتسوق والاستمتاع" ويهدف إلى تطوير قدرات ومهارات رواد الأعمال في العرض والتسويق وإتاحة الفرصة لرواد الأعمال لعرض منتجاتهم وإيجاد منافذ تسويقية جديدة وتبادل الخبرات بين رواد الأعمال المُشاركين في (التسويق والعرض والتغليف والترويج وغيرها)، وإبراز المنتجات المحلية العمانية وزيادة حجم المبيعات للمؤسسات المشاركة وتوفير فرص عمل مؤقتة أو دائمة من خلال قيام رواد الأعمال بتوظيف العمانيين.

ويتيح المعرض الفرصة للجمهور العام للتسوق من منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المشاركة والاستفادة من الخدمات التي تقدمها والاستمتاع بالفعاليات المصاحبة والأركان المتواجدة ليكون المعرض بذلك مكانًا مثاليًا يجمع الأسر تحت سقف واحد.

ويشارك في معرض هذا العام أكثر من 200 مؤسسة صغيرة ومتوسطة من مختلف القطاعات الحيوية التي تشمل النفط والغاز والإنتاج الغذائي والخدمات اللوجستية والمشاريع السياحية والصناعات الابتكارية والطاقة المتجددة وقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الذكية بالإضافة إلى مشاريع المنتجات الحرفية المبتكرة والطلابية المبتكرة والابتكار العلمي وجمعيات المرأة العمانية، كما يصاحب المعرض العديد من الفعاليات كفعاليات المسرح وركن الأطفال وركن الاستراحة الذكية وغيرها.

وقد شارك في النسخة السادسة للمعرض 118 مؤسسة صغيرة ومتوسطة ممثلة لـ 9 قطاعات مهمة وحيوية وهي الصناعة التحويلية، والخدمات اللوجستية، والخدمات السياحية، والصناعات الحرفية، والمشاريع الطلابية، ومشاريع الأسر المنتجة، والمشاريع الزراعية، ومشاريع تقنية المعلومات، والابتكارات، وخدمات النفط والغاز.