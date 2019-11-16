"جسور" تنفق أكثر من 9.5 مليون ريال في 44 مشروعا تنمويا

صحار - العمانية

قالت مُؤسسة جسور إنِّها أنفقت أكثر من 9 ملايين و500 ألف ريال عُماني منذ تأسيسها قبل 6 سنوات ضمن مشاريع المسؤولية الاجتماعية لشركات أوربك وفالي وصحار ألمنيوم وذلك من خلال 44 مشروعاً في المجالات الصحية والاجتماعية والرياضية والثقافية والتعليمية والعلمية التي نفذتها وتنفذها المؤسسة في عدد من محافظات السلطنة.

وجاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي نظمته المؤسسة في ولاية صحار بحضور سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي والي صحار القائم بأعمال محافظ شمال الباطنة رئيس مجلس إدارة مؤسسة جسور بهدف تعزيز التواصل المؤسسي وتسليط الضوء على الجهود المشتركة والتحديات وصولاً لتحسين العمل وتطوير نوع الشراكة المجتمعية بين المؤسسة والقطاع الحكومي.

وتضمن اللقاء تقديم عرض مرئي عن مؤسسة جسور وتناول أهمية وقيمة ومواقع المشاريع التي نفذتها وتنفذها مؤسسة جسور ومجالات التعاون والشراكة القائمة مع مختلف المؤسسات الحكومية الخدمية في محافظة شمال الباطنة إلى جانب مناقشة بعض الأفكار والمُقترحات التي من شأنها زيادة التعاون وخدمة المجتمع.