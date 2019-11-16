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بمشاركة 15 شركة عمانية و200 مؤسسة مغربية

عقود تصدير ووكالات تجارية في ختام لقاءات "إثراء" بالمغرب

السبت 16 نوفمبر 2019 06:53 م بتوقيت مسقط

الافتتاح2
الافتتاح
الشركات العمانية
الشركة العالمية لزيوت المحركات توقع اتفاقية وكالة حصرية
اللقاءات الثنائية بين الجانبين
توقيع اتفاقية بين شركة الشمال للصناعات البلاستيكية وشركة مغربية
شركة التصميم للأسلاك الحديدية توقع عقد تصدير للمغرب
شركة اللوتس لزيوت المحركات توقع اتفاقية وكالة حصرية
كلمة الجانب المغربي
كلمة رئيس الوفد العماني
لقاءات ثنائية بين الجانبين

 

مسقط - الرؤية

اختَتَمتْ الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) اللقاءات الثنائية بالمملكة المغربية، بحضور أكثر من 200 شركة مغربية، وبمشاركة 15 شركة عمانيّة مصدّرة في قطاعات البلاستيك والرخام والأغذية والمشروبات والبناء والتشييد والبتروكيماويات.

وافتتحتْ سلسلة اللقاءات بكلمة رئيس الوفد المستشار علي بن راشد البلوشي مستشار التخطيط والمتابعة في "إثراء"، رحَّب من خلالها بالشركات، وأشار إلى التاريخ الاقتصادي العريق بين البلدين الشقيقين، مؤكدًا أهميَّة مواصلة تعزيز التعاون التجاري بما يحقق النماء للجانبين، ودعا أصحاب الشركات العُمانية-المغربية إلى الاستفادة مما تقدّمه اتفاقية التجارة العربية الحرة الكبرى من تسهيلاتٍ من الممكن أن تُسهم في تنشيط التجارة بين السلطنة والمغرب.

ومن الجانب المغربي، ألقى رشيد أبو عمارة نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة والخدمات في الدار البيضاء، كلمة ترحيبية. وتضمّن جدول أعمال اللقاءات ورقة عمل قدمتها "إثراء" حول المزايا التنافسية للسلطنة، والحوافز والفرص الاستثمارية المتاحة والمناخ الملائم لتأسيس المشاريع التجارية في القطاعات المستهدفة.

وفي تعليقٍ للوزير المفوض سيف بن سعيد المعولي القائم بأعمال سفارة السلطنة لدى مملكة المغرب حول تنظيم هذه اللقاءات، قال: يرتبط البلدان الشقيقان بعلاقات سياسية وثقافية عميقة، وهذه اللقاءات خطوة مهمة وجادة نحو تعزيز مستوى التبادل التجاري؛ بما يضمن علاقات اقتصاديّة بذات المستوى، وهي بادرة طيّبة نشكر إثراء على تنظيمها، كما أنَّها فرصة للشركات العُمانية لتلتقي بنظيراتها المغربية، وتتعرف على إمكانية التصدير للسوق المغربي بالنظر إلى حجمه الكبير، إلى جانب دراسة إمكانيات السوق المغربية وسبل الاستفادة منه.

وأسفرتْ النتائج الأولية للقاءات الثنائية عن توقيع عدد من الشركات العمانية المشاركة صفقات تصدير عدد من الحاويات إلى السوق المغربي والحصول على وكلاء توزيع لمنتجاتها في السوق المغربي وأسواق شمال إفريقيا. ووقعت الشركة العالمية لزيوت المحركات اتفاقية وكالة حصرية مع شركة (Morconsulting) المغربية لتوزيع منتجاتها في السوق المغربي، كما وقعت شركة التصميم للأسلاك الحديدية مع شركة مراكش للتجارة عقد تصدير بواقع 3 حاويات من منتجاتها شهريًّا، كما توصلت شركة اللوتس لزيوت المحركات إلى اتفاق مع شركة مونديال إنرجي المغربية لتكون الوكيل الحصري لمنتجاتها في مملكة المغرب، فيما وقعت من جانبها شركة الشمال للصناعات البلاستيكية مع شركة نظيرة لها في الدار البيضاء  لتصدير 4 حاويات سنويًّا من مُنتجاتها في قطاع البلاستيك، وتمكنت شركة الشنفري للرخام من تصدير أول شحنة لها إلى السوق المغربي من منتجات الرخام.

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