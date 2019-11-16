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5.4% تراجعا بأسعار المنتجين في الربع الثالث

السبت 16 نوفمبر 2019 06:45 م بتوقيت مسقط

5.4% تراجعا بأسعار المنتجين في الربع الثالث

مسقط - العمانية

سجَّل الرقمُ القياسيُّ لأسعار المنتجين في السلطنة خلال الربع الثالث من العام الجاري انخفاضًا بنسبة 4ر5 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2018م؛ حيث قادتْ أسعار منتجات النفط والغاز هذا الانخفاض مُسجِّلة  انخفاضًا نسبته 6ر5 بالمائة، فيما سجلت المنتجات غير النفطية انخفاضًا بنسبة 9ر3 بالمائة.

وأشارت آخر البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أنَّ انخفاض أسعار منتجات النفط والغاز يُعزَى لانخفاض أسعار منتجات النفط المكرر بنسبة 8ر7 بالمائة، في حين انخفضت أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 2ر5 بالمائة.

ويُعزى انخفاض أسعار المنتجات غير النفطية إلى انخفاض أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 1ر5 بالمائة، فيما ارتفعتْ أسعار مجموعة التعدين والكهرباء والماء بنسبة 1ر0 بالمائة. وفي مجموعة الصناعات التحويلية، انخفضت المجموعات الفرعية بنسب متفاوتة؛ حيث انخفضتْ أسعار المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بنسبة 8ر7 بالمائة، وانخفضت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات بنسبة 3ر4 بالمائة، وأسعار منتجات سلع أخرى قابلة للنقل بنسبة 4 بالمائة.

أمَّا في مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات، فقد انخفضتْ أسعار "المشروبات" بنسبة 7ر15 بالمائة، وأسعار منتجات الأسماك والفواكه والخضراوات والزيوت بنسبة 9ر6 بالمائة، وأسعار منتجات الملابس الجاهزة والمنسوجات والأحذية بنسبة 7ر2 بالمائة، في حين ارتفعت أسعار منتجات الألبان بنسبة 6ر1 بالمائة، وأسعار "منتجات المخابز ومنتجات غذائية أخرى" بنسبة 1 بالمائة.

وفي مجموعة سلع أخرى قابلة للنقل، انخفضتْ أسعار المنتجات الكيميائية بنسبة 3ر7 بالمائة، وأسعار منتجات الزجاج والأسمنت والرخام بنسبة 9ر3 بالمائة، وأسعار منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 8ر2 بالمائة، وأسعار الأثاث وصناعة المجوهرات ونفايات حديدية معاد صهرها بنسبة 5ر0 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار "الأصباغ ومنتجات صيدلية" بنسبة 1ر3 بالمائة.

أما في المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات؛ فقد انخفضت أسعار كل من خام ومنتجات الحديد والألمنيوم بنسبة 4ر12 بالمائة، وأسعار منتجات أجهزة توزيع وتوصيل الكهرباء وأسطوانات وأشرطة التسجيل بنسبة 2ر6 بالمائة، ومنتجات مصنوعة من الحديد والألمنيوم بنسبة 8ر1 بالمائة، وأسعار أجهزة تكييف وتسخين وضخ المياه وحفر آبار النفط ومرشحات زيوت السيارات بنسبة 1ر1 بالمائة.

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