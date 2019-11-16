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يقام على ميدان الاستعراض بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية

جلالة السلطان يشمل برعايته السامية العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد.. الإثنين

السبت 16 نوفمبر 2019 06:37 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يشمل برعايته السامية العرض العسكري بمناسبة العيد الوطني الـ49 المجيد.. الإثنين

 

مسقط- الرؤية

بمشيئة الله وتوفيقه، يتفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة- حفظه الله ورعاه- فيشمل برعايته السامية الكريمة بعد غد الإثنين العرض العسكري الذي سيقام على ميدان الاستعراض العسكري بقاعدة سعيد بن سلطان البحرية، وذلك بمناسبة احتفال البلاد بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، والذي ستشارك فيه وحدات رمزية تمثل الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية، والحرس السلطاني العماني، وقوة السلطان الخاصة، وشرطة عمان السلطانية، وشؤون البلاط السلطاني.

ويشهد العرض بمعية جلالته أصحاب السمو والمعالي والمستشارون والقادة، وكبار المسؤولين بالدولة من عسكريين ومدنيين.

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