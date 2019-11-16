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بالفيديو.. أمطار وثلوج على مسندم

السبت 16 نوفمبر 2019 02:38 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. أمطار وثلوج على مسندم

 

مسقط – الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية تظهر تدفق السحب على محافظة مسندم مع هطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة وتستمر الفرص خلال الساعات القادمة وتكاثف السحب على أجزاء من المناطق الجبلية والساحلية.

وأشارت الأرصاد إلى انخفاض نسبي في درجات الحرارة حيث بلغت درجات الحرارة العظمى ما بين نهاية العشرينات ومطلع الثلاثينات ودرجات الحرارة الصغرى في المناطق الجبلية أقل من خمس درجات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر انتشار الثلوج  وحبات البرد على بعض المناطق بمحافظة مسندم.

 

 

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