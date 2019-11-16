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تفاصيل القبض على "سفاح التسعينات" بأمريكا

السبت 16 نوفمبر 2019 02:12 م بتوقيت مسقط

تفاصيل القبض على "سفاح التسعينات" بأمريكا

 

 

أعلنت الشرطة الأميركية أنها ألقت القبض على رجل يعرف باسم "مغتصب نهر بوتوماك" الذي اعتدى على 10 نساء وقتل امرأة في محيط العاصمة واشنطن خلال تسعينات القرن الماضي.

وقبض على غايلز ووريك (60 عاما) في ولاية كارولاينا الجنوبية، وفق ما أعلن قائد شرطة واشنطن، بيتر نيوشام، خلال مؤتمر صحفي.

وقال نيوشام: "بين العامين 1991 و1998، أرعب رجل مجتمعنا بعدما انقض على العديد من النساء وهاجمهن بوحشية في هذه المنطقة".

وأضاف أنه جرى التعرف عليه كمشتبه به في عمليات الاعتداءات الجنسية وجريمة القتل من خلال علم الأنساب الجيني.

وقد وقعت اعتداءات عدة على طول ممرات المشاة قرب نهر بوتوماك، الذي يمر عبر واشنطن.

ويعود آخر اعتداء معروف نسب إلى "مغتصب نهر بوتوماك" إلى أغسطس 1998، عندما ضربت شابة تبلغ من العمر 29 عاما حتى الموت بحجر كبير فيما كانت عائدة من حفلة إلى منزلها.

وقالت الشرطة إنها تمكنت من حل القضية الباردة من خلال مطابقة الحمض النووي، الذي خلفه المشتبه به في مسرح الجريمة في قواعد بيانات الأنساب على الإنترنت.

وقد استخدمت هذه التقنية لحل قضايا جنائية بارزة أخيرا بما فيها قضية القاتل والمغتصب الشهير المعروف باسم "غولدن غايت كيلر".

 

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