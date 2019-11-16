صحم تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

صحم - الرؤية

أقيم مساء أمس الجمعة، الحفل السنوي الثامن عشر لمولد النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) وحفيده الإمام جعفر الصادق، تحت عنوان (مكارم الأخلاق) بحضور جمعٍ غفيرٍ من العلماء والمشايخ والأعيان والوجهاء وجمهور غفير من داخل ولاية صحم وخارجها.

وأفتتح الحفل بآيات من القرآن الكريم، أعقبها خاطرة بعنوان: (تحت ظِلالِ الدوحة النبويّة)، أُتبعت بكلمة الحفل ألقاها سماحة الشيخ محمد رضا بن علي العجمي أكّد فيها على أنّ أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي درسٌ للجميع، فهو من زكاه الله وأَدّبَه، ومنحه الله أعظم وسام في الأخلاق. كما أكّد أيضًا على أن أخلاقه جميعها مكارم، وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله: "إنما بُعثتُ لأتمم مكارم الأخلاق".

كما تعرّض سماحته للفرق بين محاسن الأخلاق ومساوئها، وتقسيماتهما وأمثلة على كل صنف.

وأشار إلى مكارم الأخلاق هي الطريق الذي يصلُ بالإنسان للعزة والكرامة والإحسان ولا يتحقق ذلك إلا بمجاهدة النفس الأمارة بالسوء، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله هو المثل الأعلى الذي تجلّت فيه مكارم الأخلاق.

وأعقبَ الكلمة فيلم وثائقي حول (الوهبة)، وهي تقليد مجتمعي يُقام سنويًا في شهر رمضان الكريم تُهدى فيه ثواب قراءة القرآن الكريم بحضور أبناء المجتمع، تلاهُ عرض فقرة إنشادية في مدح النبي صلى الله عليه وآله، تغنّى فيها جمعٌ من الأشبال بذكر أخلاق النبي صلى الله عليه وآله، مع عرض أفلام قصيرة هادفة تناولت لين المعاملة وإدخال السرور على الأبناء والإهتمام بالمساجد وإفشاء السلام والحلم والنظافة والنصح الهادف. وفي ختام الحفل عُرضت مسرحية هادفة في إطار كوميدي تحت عنوان: (هنيه حفرنا وهنيه دفنا) تستحضرُ الأخلاق النبويّة كالأمانة والصدق وحفظ السر والإحترام وحُسن الخلق لتوجيه بعض الممارسات المجتمعية غير الصحيحة.

الجديرُ بالذكر أن الحفل يُقامُ بشكلٍ سنوي ويستقطب جمهورًا واسعًا من مختلف الشرائح العمرية والثقافية من داخل الولاية وخارجها، ويعالجُ في كل سنةٍ موضوعًا في إطارٍ تربوي هادف.