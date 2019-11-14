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منتخبنا يفوز على بنجلاديش برباعية مقابل هدف

الخميس 14 نوفمبر 2019 09:58 م بتوقيت مسقط

منتخبنا يفوز على بنجلاديش برباعية مقابل هدف
الرؤية . أحمد السلماني تصوير . عبدالله البريكي واصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم مطاردته لشقيقه القطري الذي يتربع على صدارة المجموعة الرابعة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم وأمم آسيا عندما أكرم وفادة نظيره البنجلاديشي برباعية مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه مجمع السلطان قابوس ببوشر ، جاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني . وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي بعد أن فرض المنتخب الضيف أسلوبه الدفاعي واغلاقه لمنطقة العمليات امام المد الهجومي للأحمر وتنوع هجماته من العمق والأجناب وخاصة مع توغلات عبدالعزيز الغيلاني وزاهر الأغبري من الرواق الأيمن وعلي البوسعيدي من الطرف الأيسر فيما تكفل محسن جوهر وأحمد مبارك بتمويل مثلث الهجوم الرزيقي والغساني والمنذر ومع ذلك فشل لاعبوا الأحمر في هز شباك المنتخب البنجلاديشي في هذا الشوط. الشوط المثير نزل منتخبنا في شوط المباراة الثاني أكثر إصرارا على استغلال رغبة الخصم في الخروج بالتعادل ليفتتح محسن جوهر النتيجة في الدقيقة 47 بتسديدة في سقف مرمى المنتخب الضيف . وواصل الأحمر ضغطه في محاولة لمضاعفة النتيجة ليتمكن المتألق المنذر العلوي من استغلال كرة عرضية تطاول عليها بقدمه وأودعها الشباك الخضراء في الدقيقة 67 فيما عزز البديل أرشد العلوي النتيجة بإحرازه للهدف الثالث من تسديدة يسارية زاحفة في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس . ولم يشأ المنتخب البنجلاديشي العودة دون ترك لصمه فأحرز له مهاجمه بيبلو أحمد في الدقيقه 79. وجاء الرد العماني من قدم المدافع عمران الحيدي بتسجيله للهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة من عمر الوقت الأصلي للمباراة مختتما مهرجان الفوز للأحمر برباعية مقابل هدف ليصل لنقطته التاسعة وبفارق نقطه عن شقيقه القطري.

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