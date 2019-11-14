إدراج الشاعر العماني الكبير "أبو مسلم البهلاني" على قائمة "اليونسكو"

باريس- العمانية

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إدراج الشاعر العماني ناصر بن سالم الرواحي الملقب بـ"أبي مسلم البهلاني"، ضمن الشخصيات المؤثرة عالمياً بمناسبة الذكرى المئوية الأولى على وفاته؛ حيث توفي عام 1920م وتم ذلك خلال انعقاد أعمال الدورة 40 للمؤتمر العام لليونسكو بمقر المنظمة بباريس بتاريخ 14 نوفمبر 2019م.

وهذا الإنجاز يأتي استكمالا لجهود السلطنة السابقة في إدراج أربع شخصيات عمانية مؤثرة عالمياّ على لائحة برنامج الذكرى الخمسينية أو المئوية للأحداث التاريخية المهمة والشخصيات المؤثرة عالمياً، والشخصيات هي: عالم اللغة الكبير ومؤسس علم العروض الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي أدرج عام 2006 م، والطبيب والصيدلاني راشد بن عميرة، أدرج عام 2013م، و الموسوعي والمصلح الاجتماعي الشيخ نور الدين السالمي الذي أدرج عام 2015م، وأخيراً الفيزيائي والطبيب العماني أبو محمد الازدي المعروف بـ (ابن الذهبي) وأدرج عام 2015م.

وجاء إدراج الشاعر العماني الكبير أبي مسلم تتويجاً للجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم ممثلةً في اللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم، والمتمثلة في اختيار الشخصيات التي تنطبق عليها معايير اليونسكو بالإضافة إلى إعداد ملف الترشيح بشكل متكامل مع مراعاة الجوانب الفنية المطلوبة. وتم اختيار أبي مسلم البهلاني باعتباره شاعراً ورائداً لصحافة المهجر في زنجبار، وكان تأثيره عالمياً تجاوز حدود الوطن ليصل إلى أجزاء كثيرة من الوطن العربي وشرق أفريقيا. وبذلك يخلد اسم شاعر عمان الكبير في قائمة مبدعي العالم.

ويهدف هذا البرنامج إلى إبراز الاسهام الفكري والفني والإبداعي لرموز الإبداع في العالم لاسيما أولئك الذين لا يقتصر تأثير إبداعاتهم الفكرية في نطاق أوطانهم؛ انما يتعداها إلى دول أخرى، وتستفيد البشرية من إسهاماتهم وعلومهم. وقد تم اعتماد هذه الشخصية من خلال اللجنة الإدارية والمالية والعلاقات الخارجية باليونسكو.