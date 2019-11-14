نيابة عن جلالة السلطان.. السيد فهد يستقبل رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري الصيني

مسقط- العمانية

نيابة عن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء معالي وانغ يانغ رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني والعضو الدائم للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب بجمهورية الصين الشعبية؛ حيث نقل تحيات القيادة في الصين وتمنياتهم الطيبة لجلالته وللشعب العماني اضطراد التطور والنماء.

وقد أبلغ سموه معالي الضيف نقل تحيات جلالة السلطان المعظم – أبقاه الله - وتمنياته الطيبة للقيادة في الصين، وللشعب الصيني الصديق، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين وبالتواصل القائم بينهما انطلاقا من الروابط التاريخية التي تجمع بينهما وما تشهده من تطور ملحوظ يجسد حرص الجانبين على العمل لما فيه مصلحة الشعبين.

تم خلال اللقاء استعراض شامل للتعاون الثنائي وسبل تعزيزه في المجالات الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات، إلى جانب التعاون في المجالات العلمية والثقافية، كما تم أيضا استعراض دور مجلس عُمان في مسيرة التنمية الشاملة بالبلاد، إضافة إلى الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية .

ومن جانبه أعرب معالي وانغ يانغ عن سعادته والوفد المرافق بهذه الزيارة التي تجسد الارتقاء بمجالات التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، ومؤكدا معاليه أن المباحثات التي أجراها مع معالي الدكتور رئيس مجلس الدولة والمسؤولين في السلطنة ستسهم في المزيد من التعاون الثنائي وما يشهده من تطور.

حضر اللقاء معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، كما حضرت اللقاء سعادة لي لينغ بينغ سفيرة جمهورية الصين الشعبية لدى السلطنة.