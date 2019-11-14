سعر نفط عمان يتجاوز 63 دولارا

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم، اليوم الخميس 63.38 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان، شهد ارتفاعًا بلغ 53 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 62.85 دولار أمريكي.
الخميس 14 نوفمبر 2019 03:21 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم، اليوم الخميس 63.38 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان، شهد ارتفاعًا بلغ 53 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء الذي بلغ 62.85 دولار أمريكي.
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