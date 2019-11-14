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انعقاد الاجتماع الـ 46 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط

الخميس 14 نوفمبر 2019 03:05 م بتوقيت مسقط

انعقاد الاجتماع الـ 46 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط

 


مسقط - العمانية
عقدت لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم اجتماعها الـ 46 برئاسة معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.

وناقش الاجتماع التحديات التي يواجهها قطاع صناعة مقاطع الحديد بدول المجلس، وبحث تطبيق دول الأعضاء للقواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية في دول المجلس.

واستعرض الاجتماع تقرير تقييم مؤتمرات الصناعيين والمعارض التي تقام على هامشها، وتحديث وثيقة الاستراتيجية الصناعية لدول مجلس التعاون وقانون التنظيم الصناعي الموحد، كما تطرق إلى انتهاء فترة قرار رفع الرسوم على حديد التسليح وحرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون قيود جمركية او غير جمركية.

حضر الاجتماع معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من أصحاب المعالي والسعادة بدول المجلس.

 

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