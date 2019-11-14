رئيس أركان قوات السلطان المسلحة يستقبل قائد قيادة النقل الأمريكية

مسقط - الرؤية

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة اليوم الفريق أول ستيف ليونز قائد قيادة النقل الأمريكية.



ورحب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة في بداية المقابلة بالضيف الأمريكي، وخلال المقابلة تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.



حضر المقابلة العميد الركن عبدالعزيز بن عبدالله المنذري مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للعمليات والتخطيط والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط.