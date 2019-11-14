الخميس, 14 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. دولي
  5. عرض الخبر

الرياض تحتضن غدا مباراة البرازيل والأرجنتين

الخميس 14 نوفمبر 2019 02:47 م بتوقيت مسقط

الرياض تحتضن غدا مباراة البرازيل والأرجنتين

 

 

 

مسقط – الرؤية

يشهد استاد «جامعة الملك سعود» بالعاصمة السعودية الرياض غدا، الجمعة، نسخة جديدة من مباريات السوبر كلاسيكو بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني.

ورغم كون المباراة ودية في إطار استعدادات الفريقين لبدء مسيرتهما بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 من ناحية والاستعداد للنسخة التالية من كوبا أمريكا المقررة في الأرجنتين وكولومبيا منتصف العام المقبل، تتسم المواجهة بين الفريقين بكثير من الإثارة والندية في ظل الأحداث التي أحاطت بمواجهتهما سويا في كوبا أمريكا 2019 .

ويعود نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني للمشاركة مع المنتخب الارجنتيني  في هذه المباراة بعد انتهاء عقوبة إيقافه  ثلاثة أشهر التي فرضت عليه بسبب اتهامه اتحاد كرة القدم في أمريكا
الجنوبية (كونميبول) بالفساد.

وينتظر أن تكون الزيارة الحالية لميسي إلى السعودية هي الأولى من بين زيارتين في غضون أسابيع قليلة حيث يعود ميسي لزيارة المملكة في يناير المقبل للمشاركة مع برشلونة في بطولة كأس السوبر الإسباني، وتأتي المباراة غدا بعد أكثر قليلا من عام واحد على فوز المنتخب البرازيلي على نظيره الأرجنتيني 1 / صفر وديا في مدينة جدة السعودية.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن يوم الاثنين الماضي أن البطولة ستقام في السعودية على مدار المواسم الثلاثة المقبلة، ورغم السجل القوي للمنتخب البرازيلي في مواجهاته مع التانجو في الآونة الأخيرة ، يأمل المنتخب البرازيلي بشدة تحقيق الفوز غدا لاسيما وأن الفريق لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات خاضها كما أن مشاركة ميسي مع منتخب التانجو في مباراة الغد تبقي المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 أكتوبر 2019

مواجهة مرتقبة بين البرازيل والأرجنتين في السعودية

المزيد

07 ديسمبر 2017

بن علوي: الرياض تحتضن "القمة الخليجية" المقبلة برئاسة السعودية

المزيد

02 يوليو 2018

البحث جار عن خليفة لهييرو.. والأرجنتين تضع خطة الإطاحة بسامباولي

المزيد

28 مايو 2017

السويد 22 ساعة والأرجنتين 8 ساعات .. تعرف على أطول وأقصر ساعات الصوم حول العالم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

رئيس أركان قوات السلطان المسلحة يستقبل قائد قيادة النقل الأمريكية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

القنصل الفخري لأوكرانيا: العلاقات العمانية الأوكرانية تشهد تطورا مستمرا في شتى المجالات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

فهمي هويدي: العالم العربي يعاني من التنازع وانفصال الشعوب

المحليات - ثقافة

805.3 ألف طالب وطالبة بمدارس السلطنة.. و75.3% بـ"الحكومية"

المحليات - تعليم

علي الحجار وباسم فرات يحصدان جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب..

المحليات - ثقافة

"رسالة الإسلام من عُمان" ينطلق في إندونيسيا تزامنا مع اليوم العالمي للتسامح

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

عمان - مراسيم سلطانية

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

سائق حافلة مدرسية يتوفى أثناء قيادتها وطالب ينقذ الموقف

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة