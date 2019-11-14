الرياض تحتضن غدا مباراة البرازيل والأرجنتين

مسقط – الرؤية

يشهد استاد «جامعة الملك سعود» بالعاصمة السعودية الرياض غدا، الجمعة، نسخة جديدة من مباريات السوبر كلاسيكو بين المنتخبين البرازيلي والأرجنتيني.

ورغم كون المباراة ودية في إطار استعدادات الفريقين لبدء مسيرتهما بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 من ناحية والاستعداد للنسخة التالية من كوبا أمريكا المقررة في الأرجنتين وكولومبيا منتصف العام المقبل، تتسم المواجهة بين الفريقين بكثير من الإثارة والندية في ظل الأحداث التي أحاطت بمواجهتهما سويا في كوبا أمريكا 2019 .

ويعود نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني للمشاركة مع المنتخب الارجنتيني في هذه المباراة بعد انتهاء عقوبة إيقافه ثلاثة أشهر التي فرضت عليه بسبب اتهامه اتحاد كرة القدم في أمريكا

الجنوبية (كونميبول) بالفساد.

وينتظر أن تكون الزيارة الحالية لميسي إلى السعودية هي الأولى من بين زيارتين في غضون أسابيع قليلة حيث يعود ميسي لزيارة المملكة في يناير المقبل للمشاركة مع برشلونة في بطولة كأس السوبر الإسباني، وتأتي المباراة غدا بعد أكثر قليلا من عام واحد على فوز المنتخب البرازيلي على نظيره الأرجنتيني 1 / صفر وديا في مدينة جدة السعودية.

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم أعلن يوم الاثنين الماضي أن البطولة ستقام في السعودية على مدار المواسم الثلاثة المقبلة، ورغم السجل القوي للمنتخب البرازيلي في مواجهاته مع التانجو في الآونة الأخيرة ، يأمل المنتخب البرازيلي بشدة تحقيق الفوز غدا لاسيما وأن الفريق لم يحقق أي فوز في آخر أربع مباريات خاضها كما أن مشاركة ميسي مع منتخب التانجو في مباراة الغد تبقي المواجهة مفتوحة على كل الاحتمالات.