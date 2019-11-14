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قصائد قصيرة

الخميس 14 نوفمبر 2019 08:49 ص بتوقيت مسقط

قصائد قصيرة

 

محمود مرعى | مصر

 

1

للعازفات على هسيس الروح
طعم الابتسامات الحزينة
فدعي حنينك جانبًا
لا الماء طب العاشقين
ولا الخيال مطية الشعراء.

 

2
أنا هنا وحدي
فمن للباب إن دقت صبيه
ومن للقلب
إن داويته فرآه محزونًا
ففك ضماده ولِهًا
   - أو استعار-

وشائج الحزن القديم.

 

3
البحر أغوى زائريه
وضمهم لبكائه
محزونة هي
والصباح مكيدة.

 

4
الباص ألقى راكبيه
وخاصم الطرقات
- أقعى –

عند باب بنية
ما دثرت يومًا فؤادًا
ولا استدارت
حين ناجاها
ببوقٍ لم يزل
صب الحنين.

 

5
موجوعٌ هو
والجبال بريئة
فلمَّ الدموع
تراوغ الأحجار
تمضغها
وتسحق ضفتيه.

 

6
وطنٌ هناك
وفى المنافي
كان كابوسًا هنا
وجعٌ أطل........

 

7

وجعي حقيقتيَّ الوحيدة

فانثري خلف الفجيعة

ما تبقى من أنين.

 

 

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