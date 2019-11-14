قصائد قصيرة

محمود مرعى | مصر
1
للعازفات على هسيس الروح
طعم الابتسامات الحزينة
فدعي حنينك جانبًا
لا الماء طب العاشقين
ولا الخيال مطية الشعراء.
2
أنا هنا وحدي
فمن للباب إن دقت صبيه
ومن للقلب
إن داويته فرآه محزونًا
ففك ضماده ولِهًا
- أو استعار-
وشائج الحزن القديم.
3
البحر أغوى زائريه
وضمهم لبكائه
محزونة هي
والصباح مكيدة.
4
الباص ألقى راكبيه
وخاصم الطرقات
- أقعى –
عند باب بنية
ما دثرت يومًا فؤادًا
ولا استدارت
حين ناجاها
ببوقٍ لم يزل
صب الحنين.
5
موجوعٌ هو
والجبال بريئة
فلمَّ الدموع
تراوغ الأحجار
تمضغها
وتسحق ضفتيه.
6
وطنٌ هناك
وفى المنافي
كان كابوسًا هنا
وجعٌ أطل........
7
وجعي حقيقتيَّ الوحيدة
فانثري خلف الفجيعة
ما تبقى من أنين.