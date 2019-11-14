قصائد قصيرة

محمود مرعى | مصر

1

للعازفات على هسيس الروح

طعم الابتسامات الحزينة

فدعي حنينك جانبًا

لا الماء طب العاشقين

ولا الخيال مطية الشعراء.

2

أنا هنا وحدي

فمن للباب إن دقت صبيه

ومن للقلب

إن داويته فرآه محزونًا

ففك ضماده ولِهًا

- أو استعار-

وشائج الحزن القديم.

3

البحر أغوى زائريه

وضمهم لبكائه

محزونة هي

والصباح مكيدة.

4

الباص ألقى راكبيه

وخاصم الطرقات

- أقعى –

عند باب بنية

ما دثرت يومًا فؤادًا

ولا استدارت

حين ناجاها

ببوقٍ لم يزل

صب الحنين.

5

موجوعٌ هو

والجبال بريئة

فلمَّ الدموع

تراوغ الأحجار

تمضغها

وتسحق ضفتيه.

6

وطنٌ هناك

وفى المنافي

كان كابوسًا هنا

وجعٌ أطل........

7

وجعي حقيقتيَّ الوحيدة

فانثري خلف الفجيعة

ما تبقى من أنين.