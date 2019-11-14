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بناءً على الأوامر السامية

مجلس الدولة يستهل فترته السابعة بانتخاب نائبي الرئيس وأعضاء المكتب .. اليوم

الخميس 14 نوفمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

مجلس الدولة يستهل فترته السابعة بانتخاب نائبي الرئيس وأعضاء المكتب .. اليوم


مسقط- الرؤية
بناءً على الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المُعظم- حفظه الله ورعاه- يعقد مجلس الدولة أولى جلساته لدور انعقاده السنوي الأول من الفترة السابعة (2019 -2023) اليوم الخميس، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس.
وسيستهل معالي الدكتور رئيس المجلس الجلسة بكلمة افتتاحية، يلي ذلك استعراض لمتطلبات الجلسة الإجرائية التي تتضمن عدداً من الإجراءات؛ حيث سيُؤدي المكرمون الأعضاء القسم القانوني المنصوص عليه في المادة (58) مكررا (20) من النظام الأساسي للدولة. وسينتخب المجلس خلال الجلسة نائبي رئيس المجلس من بين المكرمين الأعضاء الراغبين في الترشح للمنصبين وفقاً للمادة (58) مكررا (4) من النظام الأساسي للدولة التي تنص على أن: "ينتخب مجلس الدولة من بين أعضائه ولمثل فترته في أول جلسة له نائبين للرئيس، وإذا خلا مكان أي منهما ينتخب المجلس من يحل محله إلى نهاية فترته، وفي جميع الأحوال يكون الانتخاب بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس".
وسيتم خلال الجلسة كذلك، انتخاب أربعة أعضاء لمكتب المجلس، الذي يتشكل برئاسة رئيس المجلس ونائبيه وعضوية الأربعة أعضاء المنتخبين. وتتضمن الإجراءات الإعلان خلال الجلسة عن فتح باب الترشح لعضوية اللجان الدائمة، وينسق مكتب المجلس قوائم أعضاء اللجان من بين المترشحين مراعياً الرغبة والتخصص والخبرة في مجال نشاط كل لجنة، على أن تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس.

 

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