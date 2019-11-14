النبهاني يستقبل قائد القوة المشتركة الدائمة البريطاني

مسقط- الرؤية

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس اللواء روبرت جونز قائد القوة المشتركة الدائمة البريطاني.

وفي بداية المُقابلة رحَّب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف البريطاني، وقد تمَّ خلال المقابلة تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المُقابلة العميد الركن طيار خميس بن حماد الغافري مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للتدريب والتمارين المشتركة، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة، كما حضرها ملحق الدفاع بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.