الخميس, 14 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
22 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

النبهاني يستقبل قائد القوة المشتركة الدائمة البريطاني

الخميس 14 نوفمبر 2019 08:40 ص بتوقيت مسقط

النبهاني يستقبل قائد القوة المشتركة الدائمة البريطاني

 

مسقط- الرؤية

استقبل الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بمكتبه بمعسكر المرتفعة صباح أمس اللواء روبرت جونز قائد القوة المشتركة الدائمة البريطاني.

وفي بداية المُقابلة رحَّب الفريق الركن رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بالضيف البريطاني، وقد تمَّ خلال المقابلة تبادل وجهات النظر، وبحث عدد من الأمور العسكرية ذات الاهتمام المشترك.

حضر المُقابلة العميد الركن طيار خميس بن حماد الغافري مساعد رئيس أركان قوات السلطان المسلحة للتدريب والتمارين المشتركة، وعدد من كبار الضباط بقوات السلطان المسلحة، كما حضرها ملحق الدفاع بسفارة المملكة المتحدة بمسقط.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

03 أكتوبر 2018

البلوشي يناقش مع قائد القوة المشتركة الدائمة البريطانية مجريات التمرين

المزيد

10 أبريل 2019

قائد القوة المشتركة البريطاني يزور مركز الأمن البحري

المزيد

24 سبتمبر 2018

النبهاني يستقبل قائد قوات درع الجزيرة المشتركة

المزيد

26 أكتوبر 2016

النبهاني يستقبل قائد القوات المشتركة البريطانية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

القنصل الفخري لأوكرانيا: العلاقات العمانية الأوكرانية تشهد تطورا مستمرا في شتى المجالات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

فهمي هويدي: العالم العربي يعاني من التنازع وانفصال الشعوب

المحليات - ثقافة

805.3 ألف طالب وطالبة بمدارس السلطنة.. و75.3% بـ"الحكومية"

المحليات - تعليم

علي الحجار وباسم فرات يحصدان جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب..

المحليات - ثقافة

"رسالة الإسلام من عُمان" ينطلق في إندونيسيا تزامنا مع اليوم العالمي للتسامح

المحليات - أخبار

مدير عام "حرة المزيونة": إنجاز 45% من الحزمة الثانية بالمرحلة الأولى لتطوير المنطقة

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

إعلان أسفل الأكثر قراءة