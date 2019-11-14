آمر كلية الدفاع الوطني يستقبل آمر "القيادة والأركان" البريطانية

مسقط- الرؤية

استقبل اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني بمبنى الكلية بمعسكر بيت الفلج صباح أمس اللواء أندرو روي آمر كلية القيادة والأركان المشتركة بالمملكة المتحدة والوفد المرافق له الذي يزور السلطنة حاليًا.

ورحب اللواء الركن آمر كلية الدفاع الوطني بالضيف البريطاني، وتم خلال المقابلة تبادل الأحاديث الودية، ووجهات النظر في عدد من الأمور الأكاديمية ذات العلاقة. وشاهد الضيف مادة مرئية عن كلية الدفاع الوطني وما تحتويه من مرافق وتجهيزات أكاديمية، كما اطلع على أقسام ومرافق الكلية المختلفة وما تحتويه من قاعات متنوعة صممت وفق أحدث المواصفات وزودت بأفضل النظم التعليمية والمساعدات التدريبية وأنظمة الشبكات الإلكترونية المتعددة الأغراض.

حضر المناسبة العميد الركن محمد بن يعرب السيفي مساعد آمر كلية الدفاع الوطني، والعميد الركن سليمان بن خالد الزكواني مدير عام الدراسات والشؤون الأكاديمية بكلية الدفاع الوطني.