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السعيدي يناقش مع أمين "العربي للاختصاصات الصحية" التحول الإلكتروني في المجلس

الخميس 14 نوفمبر 2019 08:39 ص بتوقيت مسقط

السعيدي يناقش مع أمين "العربي للاختصاصات الصحية" التحول الإلكتروني في المجلس


مسقط- الرؤية
استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة ورئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية، بمكتبه بديوان عام الوزارة سعادة الأستاذ الدكتور عمر بن عوض بن سالم الرواس الأمين العام للمجلس العربي للاختصاصات الصحية.
واستعرض الرواس مع معاليه الخطوات والخطط التطويرية لأعمال المجلس العربي للاختصاصات الصحية بما في ذلك التحول الإلكتروني وبرنامج التطوير المهني المستمر ومقترح الهيكل التنظيمي للمجلس. وشهد اللقاء مناقشة التحضير لاجتماع الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للمجلس العربي المقترح انعقادهما خلال شهر فبراير القادم بالسلطنة. من جانبه، أكد معالي الدكتور أحمد السعيدي حرص وزارة الصحة على دعم وتطوير التعاون الثنائي مع المجلس العربي للاختصاصات الصحية بما يخدم التعليم الطبي والخدمات الصحية في الوطن العربي.
يشار إلى أنَّه تم خلال اجتماع الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الذي انعقد في شهر سبتمبر المنصرم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية انتخاب معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة رئيسا للهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية. فيما تمَّ انتخاب الأستاذ الدكتور عمر بن عوض الرواس من السلطنة أمينًا عامًا للمجلس في شهر مايو من هذا العام، وتتشكل الهيئة العليا للمجلس العربي من ستة من وزراء الصحة العرب يختارهم مجلس وزراء الصحة العرب، ووزير الصحة في دولة المقر، وممثلين اثنين لكل دولة عربية، وممثلاً عربياً عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام لاتحاد الأطباء العرب.

 

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