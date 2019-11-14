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فصل دراسي لكل 26 طالبا ومعلم لكل 11 طالبًا

805.3 ألف طالب وطالبة بمدارس السلطنة.. و75.3% بـ"الحكومية"

الخميس 14 نوفمبر 2019 08:38 ص بتوقيت مسقط

805.3 ألف طالب وطالبة بمدارس السلطنة.. و75.3% بـ"الحكومية"


مسقط- الرؤية
أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عددا من المؤشرات الجيدة حول التعليم المدرسي بالسلطنة؛ حيث بلغ متوسط عدد الطلاب خلال العام الدراسي 2018/2019 نحو 418 طالبًا لكل مدرسة ونحو 26 طالباً لكل فصل فيما بلغ متوسط نصيب كل معلم 11 طالبا.
وأظهرت البيانات الواردة في نشرة التعليم المدرسي أن نسبة الالتحاق الإجمالي بالصف الأول والتي تشير إلى عدد الأطفال الجُدد الملتحقين بغض النظر عن العمر نسبة إلى السكان الذين هم في العمر المحدد رسمياً للالتحاق بهذا الصف بلغت 101.3% خلال العام الدراسي 2017/2018، فيما بلغت نسبة الالتحاق الصافي المعدلة بالصف الأول والتي تشير إلى عدد الملتحقين بالتعليم بعمر 6 سنوات بغض النظر عن الصف 96.5%. وبلغت نسبة الالتحاق الإجمالي بالصفوف من 1 إلى 6 خلال العام الدراسي 2017/2018 ما نسبته 100.9% فيما بلغت في الصفوف من 7 إلى 9 ما نسبته 103.9% وفي الصفوف من 10 إلى 12 ما نسبته 96.6% وبالتعليم ما قبل المدرسي 50.2%. وبلغت نسبة الالتحاق الصافي المعدلة بالصفوف من 1 إلى 6 ما نسبته 98.3% وفي الصفوف من 7 إلى 9 ما نسبته 96.5% وفي الصفوف من 10 إلى 12 ما نسبته 86.7% في حين بلغت نسبة بقاء الطلبة إلى الصف السادس 99.6%.
وبينت النشرة أنَّه خلال العام الدراسي 2018/2019 بلغ إجمالي عدد الطلاب بمدارس السلطنة بمختلف المراحل 805 آلاف و329 طالبا وطالبة وذلك في ألف و927 مدرسة تضم هذه المدارس 30 ألفا و502 فصل في حين بلغ عدد المعلمين 70 ألفا و285 معلما. واستحوذت المدارس الحكومية على 75.3% من الطلاب حيث بلغ عدد المنتظمين على مقاعد الدراسة فيها 606 آلاف و153 طالبا تلتها المدارس الخاصة باستحواذها على نسبة 14.4% من الطلاب وبعدد بلغ 116 ألفا و483 طالبا فيما استحوذت المدارس الدولية (الجاليات الأجنبية) على 7.9% من الطلاب وبعدد بلغ 63 ألفا و391 طالبا في حين بلغت نسبة استحواذ المدارس الحكومية الأخرى والتي تشمل المعاهد الإسلامية ومدارس الحرس السلطاني العماني وسلاح الجو السلطاني العماني وشرطة عُمان السلطانية والمراكز التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وأركان الطفل في جمعيات المرأة العمانية على 2.3% من الطلاب وبعدد بلغ 18 ألفا و777 طالبا ومدارس التربية الخاصة على 0.1% وبعدد بلغ 525 طالبا.

 

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