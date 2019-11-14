"الشمبانزي القاتل" يثير الرعب في أوغندا

ترجمة- رنا عبدالحكيم

يهاجم قدر من نوع شمبانزي البشر في أوغندا، وسط قلق متنامٍ في البلاد، مع وقوع حوادث قتل بدلا من الإصابات.

وأفادت مجلة ناشيونال جيوغرافيك بأن المشكلة مستمرة منذ عدة سنوات، مستشهدة بحادث في عام 2014 شهد هجومًا قاتلًا على طفلة تبلغ من العمر عامين؛ حيث خطف الشمبانزي الطفلة من والدتها.

وقالت سيماتا والدة الطفل في مقابلة وقتذاك: "جاء شمبانزي في الحديقة بينما كنت أحفر". وأشارت إلى أن أطفالها الصغار الأربعة كانوا معها وعندما أدارت ظهرها للحصول على الماء، أخذ الشمبانزي طفلتها بيده وهرب.

صرخت الطفلة، مما استرعى انتباه القرويين الآخرين وطاردوا الشمبانزي، ولكن بعد فوات الأوان. وتابعت سيماتا: "لقد قطعت ذراعها وأصابتها بالرأس وفتحت المعدة وأزالت الكليتين"، مضيفة أن الطفلة توفت وهي في طريقها إلى المستشفى المحلي.

وعاشت سيماتا وزوجها في القرية لأكثر من ثلاث سنوات وبنوا سياجًا من الخيزران حول الفناء الخلفي الصغير لمنع الشمبانزي من الدخول.

لم يكن السور متطابقًا مع الشمبانزي الذي استمر في العودة، وفي النهاية أجبر الزوجين على مغادرة منزلهما بحلول نهاية عام 2017.

ومؤخرا زاد معدل الحوادث وحدتها، وليس من الواضح لماذا يهاجم الشمبانزي الأطفال الصغار.

وتدرك هيئة الحياة البرية الأوغندية (UWA) هذه المشكلة. ففي موقعها على الإنترنت، أشارت إلى أن الشمبانزي "يمكن أن يكون عدوانيًا وغير ودي، خاصة تجاه الأفراد الذين لا يعرفهم".

وأدرج الشمبانزي على أنه مهدد بالانقراض وفقًا للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة، ويعتقد أن هناك أقل من 300000 شمبانزي في جميع أنحاء القارة الأفريقية.