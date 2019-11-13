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"التنمية الاجتماعية" بالرستاق تناقش المشاريع الاستثمارية

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 08:42 م بتوقيت مسقط

"التنمية الاجتماعية" بالرستاق تناقش المشاريع الاستثمارية

 

الرستاق - طالب المقبالي

عقدت لجنة التنمية الاجتماعية بولاية الرستاق اجتماعها الثالث لعام 2019 برئاسة سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي الحبسي والي الرستاق رئيس اللجنة.

وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع السابق واستعراض عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. ومن أبرز المواضيع مناقشة المشروع الاستثماري الوقفي الذي تم شراؤه بمحافظة مسقط .كما تطرق المجمتمعون إلى ضرورة إيجاد مشاريع استثمارية أخرى يعود ريعها على اللجنة .وبحثت اللجنة طلبات المساهمة في مشاريع الجهود الذاتية التي ينفذها الأهالي على نفقتهم الخاصة والمتمثلة في المجالس العامة، إضافة إلى طلبات التراخيص بفتح حسابات بنكية للمجالس العامة.

واستعرض سعادة ناصر بن راشد العبري نائب رئيس اللجنة ، رئيس فريق الرستاق الخيري الإنجازات التي حققها الفريق، والخدمات التي قدمها للمواطنين والمجتمع، علاوة على استعراض التعميم الذي أصدره الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني للمصارف العاملة في السلطنة حول الحسابات البنكية للجان التنمية الاجتماعية وآلية فتح تلك الحسابات على ضوء اللائحة التنظيمية لعمل لجان التنمية الاجتماعية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 140/2016.

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