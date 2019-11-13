فصائل جديدة من الشرطة المستجدين تبدأ برنامجها التدريبي بأكاديمية السلطان قابوس

مسقط – الرؤية

افتتحت أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة البرنامج التدريبي لفصائل الشرطة المستجدين المنتسبين حديثاً لشرطة عمان السلطانية.

يتضمن البرنامج خمس مراحل يتعرف خلالها المتدربون على الحقوق والواجبات والمخالفات الانضباطية وعقوباتها، كما يتم تعريفهم بكيفية التعامل مع المخالفات والحوادث المرورية، والتدرب على العمل داخل وخارج مراكز الشرطة وكيفية التعامل مع البلاغات والشكاوى، والتثقيف بالقوانين الجزائية والشرطية والإجراءات الصحيحة الواجب عليهم اتباعها، إضافة إلى التعليم بالمبادئ الأولية والأساسية في الإسعافات الأولية والدفاع المدني مع تطبيق عملي على كيفية الإسعاف والإنقاذ والتعامل مع بعض المواقف الطارئة.

رعى افتتاح البرنامج التدريبي العميد سالم بن راشد العلوي قائد أكاديمية السلطان قابوس لعلوم الشرطة حيث وجه كلمته للمتدربين حاثاً إيّاهم على أهمية الإقبال على البرامج التدريبية بهمة وعزيمة عالية، وكذلك شد انتباههم إلى أهمية العمل الشرطي والصعوبات التي يواجها رجل الشرطة والتي تستدعي أن يكون على مستوى عالٍ من الإعداد يمكنه من التعامل الأمثل مع القضايا والمواقف الشرطية.