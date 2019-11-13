805.3 ألف طالب وطالبة بمدارس السلطنة.. و75.3% بـ"الحكومية"

مسقط- الرؤية

أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عددا من المؤشرات الجيدة حول التعليم المدرسي بالسلطنة؛ حيث بلغ متوسط عدد الطلاب خلال العام الدراسي 2018/2019 نحو 418 طالبا لكل مدرسة ونحو 26 طالبا لكل فصل فيما بلغ متوسط نصيب كل معلم 11 طالبا.

وأظهرت البيانات الواردة في نشرة التعليم المدرسي أن نسبة الالتحاق الإجمالي بالصف الأول والتي تشير إلى عدد الأطفال الجدد الملتحقين بغض النظر عن العمر نسبة إلى السكان الذين هم في العمر المحدد رسميا للالتحاق بهذا الصف بلغت 101.3% خلال العام الدراسي 2017/2018، فيما بلغت نسبة الالتحاق الصافي المعدلة بالصف الأول والتي تشير إلى عدد الملتحقين بالتعليم بعمر 6 سنوات بغض النظر عن الصف 96.5%. وبلغت نسبة الالتحاق الإجمالي بالصفوف من 1 إلى 6 خلال العام الدراسي 2017/2018 ما نسبته 100.9% فيما بلغت في الصفوف من 7 إلى 9 ما نسبته 103.9% وفي الصفوف من 10 إلى 12 ما نسبته 96.6% وبالتعليم ما قبل المدرسي 50.2%. وبلغت نسبة الالتحاق الصافي المعدلة بالصفوف من 1 إلى 6 ما نسبته 98.3% وفي الصفوف من 7 إلى 9 ما نسبته 96.5% وفي الصفوف من 10 إلى 12 ما نسبته 86.7% في حين بلغت نسبة بقاء الطلبة إلى الصف السادس 99.6%.

وبينت النشرة أنه خلال العام الدراسي 2018/2019 بلغ اجمالي عدد الطلاب بمدارس السلطنة بمختلف المراحل 805 آلاف و329 طالبا وطالبة وذلك في ألف و927 مدرسة تضم هذه المدارس 30 ألفا و502 فصل في حين بلغ عدد المعلمين 70 الفا و285 معلما. واستحوذت المدارس الحكومية على 75.3% من الطلاب حيث بلغ عدد المنتظمين على مقاعد الدراسة فيها 606 آلاف و153 طالبا تلتها المدارس الخاصة باستحواذها على نسبة 14.4% من الطلاب وبعدد بلغ 116 ألفا و483 طالبا فيما استحوذت المدارس الدولية (الجاليات الأجنبية) على 7.9% من الطلاب وبعدد بلغ 63 ألفا و391 طالبا في حين بلغت نسبة استحواذ المدارس الحكومية الأخرى والتي تشمل المعاهد الإسلامية ومدارس الحرس السلطاني العماني وسلاح الجو السلطاني العماني وشرطة عمان السلطانية والمراكز التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية وأركان الطفل في جمعيات المرأة العمانية على 2.3% من الطلاب وبعدد بلغ 18 ألفا و777 طالبا ومدارس التربية الخاصة على 0.1% وبعدد بلغ 525 طالبا.

وجاءت النسبة الأعلى من الطلاب في مدارس السلطنة من نصيب التعليم الأساسي الحلقة الثانية بالصفوف (5 – 10) حيث استحوذ على 39.1% من الطلاب وبعدد بلغ 314 ألف و961 طالبا وطالبة بينهم 161 ألفا و716 ذكور و153 ألفا و245 إناث.

كما استحوذ التعليم الأساسي الحلقة الأولى بالصفوف (1 – 4) على 32.3% من الطلاب حيث بلغ العدد 259 ألفا و920 طالبا بينهم 131 ألفا و897 ذكور و128 ألفا و23 إناث، بينما شمل التعليم المدرسي ما بعد الأساسي للصفين (11 – 12) ما نسبته 10.8% من الطلاب، وبلغ عددهم 86 ألفاً و625 طالبا وطالبة بينهم 43 ألفاً و970 ذكور و42 ألفاً و655 إناث.

واستحوذت رياض الأطفال على 10.9% من الطلاب بعدد بلغ 88 ألفا و19 طالبا وطالبة بينهم 44 ألفا و519 ذكور و43 ألفا و500 إناث فيما استحوذت مراحل التعليم الأخرى والتي تشمل التعليم العام للصفوف من (1 – 12) بالمدارس الدولية (الجاليات الأجنبية) ومدارس الحرس السلطاني العماني والمعاهد الإسلامية على 6.9% من الطلاب 55 ألفا و804 طالبا وطالبة، الذكور منهم 29 ألفا و194 والإناث 26 ألفا و610.

من ناحية أخرى بلغ عدد الدارسين في مدارس التربية الخاصة داخل وخارج السلطنة 555 طالبا وطالبة بينهم 315 ذكور و240 اناث حيث بلغ عدد الدارسين داخل السلطنة 525 طالبا وطالبة وفي خارج السلطنة 30 طالبا وطالبة.

كذلك بلغ عدد الدارسين في مراكز تعليم الكبار بالسلطنة 8 آلاف و87 طالبا وطالبة الغالبية العظمى منهم من الذكور بعدد بلغ 6 آلاف و35 طالبا فيما بلغ عدد الدارسين بمراكز محو الأمية 5 آلاف و636 طالبا وطالبة الغالبية العظمى منهم من الإناث بعدد بلغ 5 آلاف و468 طالبا.