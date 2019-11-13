محافظ البريمي يلتقي فريق مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية

البريمي- سيف المعمري

عقد سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي، محافظ البريمي، لقاء مع فريق عمل مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية لاستعراض الاستراتيجية الخاصة بمُحافظة البريمي.

ويعكف الفريق على تنفيذ المرحلة الأخيرة التي خلصت بها عن عدد من اللقاءات والورش العملية على مدار سنتين من العمل والتواصل مع مختلف الجهات الرسمية والمجتمع المدني.

وتقوم الاستراتيجية الإقليمية للتنمية العمرانية بالتركيز على المحاور ذات الأهمية الخاصة في المحافظة والتي تتطلب اتخاذ قرارات متعلقة بالسياسات والبرامج والخطط التنموية والاستثمارات من حيث الأولويات وحجم الاستثمارات ومواقعها، وتحديد الأولويات على مستوى المحافظة أو المبادرات بالاعتماد على المعطيات الإقليمية.

ومن أهم القطاعات الاقتصادية لمحافظة البريمي التي ستتطرق لها هذه الدراسة المحاجر والتعدين، والسياحة البيئية، والتجارة والصناعة، والسياحة التاريخية والحصون، وتربية المواشي وإنتاج الألبان وتطوير قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.

وتتطرق الدراسة إلى الكفاءة المؤسسية وذلك لتفعيل العلاقة ما بين التخطيط اللامركزي والتخطيط الإقليمي والتركيز على تكامل الخدمات والمهارات المبنية وكفاءة الكوادر وتوزيع الموارد على كافة نطاق المحافظة.