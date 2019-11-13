معهد الإدارة العامة ينظم اليوم السنوي لوكلاء الوزارات ويناقش "التحول الرقمي وإدارة التغيير المؤسسي"

مسقط - العمانية

نظم معهد الإدارة العامة اليوم اللقاء السنوي الثاني لاصحاب السعادة وكلاء الوزارات ومن في حكمهم بعنوان "التحول الرقمي في القطاع العام وإدارة التغيير المؤسسي" تحت رعاية معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية بفندق شيراتون عُمان.

وتناولت المحاضرة العديد من المحاور المهمة أهمها التسارع العالمي بمتغيراته الشاملة في مختلف مجالات الحياة، وظهور الثورة الصناعية الرابعة بتقنياتها وأدواتها المتطورة التي أحدثت تغييرات محورية في بيئات

العمل والإنتاج وأنماط الاستهلاك وإدارة العمل الحكومي والذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين وإنترنت الأشياء بالإضافة إلى تكنولوجيا النانو والطباعة ثلاثية الأبعاد والتكنولوجيا الحيوية وغيرها من التقنيات

الناشئة.

وأكد معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية في تصريح له يأتي تنظيم اللقاء السنوي لأصحاب السعادة الوكلاء لوزارة الخدمة المدنية بعنوان «التحول الرقمي في القطاع العام وإدارة التغيير المؤسسي» من أجل الحرص على تدارس المتغيرات والمستجدات في علم الإدارة العامة.

وأضاف وزير الخدمة المدنية، أن التقنية الحديثة أصبحت جزءًا من العمل الحكومي، مشيرًا إلى حرص السلطنة على الاستفادة من التقنيات في تطوير وتعزيز الأداء الحكومي، مؤكداً أنَّه بفضل التوجيهات السامية لحضرة

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- هناك حرص لدى كل الوحدات الحكومية على الاستفادة من التقنيات لتسهيل الخدمات للمستفيد.

وأوضح معالي الشيخ خالد بن عمر المرهون وزير الخدمة المدنية، أن التطبيقات حاضرة وبقوة في بعض المؤسسات الحكومية وأن الكل يسعى إلى تقديم أفضل صورة للخدمات، مشيرا إلى أن هناك جوانب إجرائية تراجع حاليًا لتبسيط الإجراءات وأنه مع مرور الوقت سيكون هناك تغيير نوعي في الخدمات الحكومية.

وقال معاليه: مع ظهور الثورة الصناعية الرابعة بتقنياتها وأدواتها المتطورة التي أحدثت تغييرات محورية في بيئات العمل والإنتاج وفي إدارة العمل الحكومي أصبح الأداء الحكومي يشهد تحولا ملموسا في تمكين ودعم

موظفي القطاع الحكومي في مجالات الابتكار ومهارات الإبداع في البيئة المؤسسية، كما تتطلب احتياجات العمل وفق مسارات المواكبة والتجدد واستشراف المستقبل.

من جانبه قال سعادة عبد السلام بن محمد المرشدي الرئيس التنفيذي لصندوق الاحتياطي العام للدولة، إن التحول الرقمي خيار لابد منه سواء كان كاستراتيجية هجومية أو دفاعية ونحن نحاول أن نلحق بالركب في التحول الرقمي إذا أردنا أن نكون في الاستراتيجية الهجومية ونكون في المقدمة.

وأكد سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة أن التحول الرقمي أو الإلكتروني في القطاع العام مهم وأن مواكبة هذه المتغيرات الجديدة ومواكبة التقنية والتطورات الجديدة من القطاع العام

ضرورية جداً لأن القطاع الخاص يواكب هذه المتغيرات بسرعة، مشيرا إلى أنَّ القطاع العام الذي يقدم الخدمة للقطاع الخاص لابد أن يتحول بنفس الوتيرة.

وأضاف سعادته أنه من الضروري جداً أن تقوم الحكومة والقطاع العام بدراسة كل الأوضاع والإجراءات المخصصة لتقديم الخدمات للقطاع الخاص وللأفراد وأن تكون ذات تقنية رقمية سريعة، مؤكدًا أن هناك جهات حكومية يشهد لها بالتحول الإلكتروني في تقديم الخدمات للأفراد والمؤسسات الخاصة في هذا الجانب.

وقال سعادة عبد الوهاب بن ناصر المنذري نائب رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية في تصريح له إن لقاء اليوم يركز على الاستفادة المثلى من التحول الرقمي من خلال الربط الإلكتروني في الأداء المؤسسي بين الوحدات الحكومية بما يؤدي إلى تبسيط الإجراءات وتقديم وتسهيل الخدمات من خلال التطبيقات المعروفة التي يستطيع المستفيد من الخدمة أن يستفيد منها ويستخدمها حتى من خلال هاتفه المحمول.