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مجلس أمناء كلية عمان للعلوم والمعهد العالي للتخصصات الصحية يعقدان اجتماعهم الرابع

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:28 م بتوقيت مسقط

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مسقط  - الرؤية

تصوير/ عبدالفتاح الغافري

عقد مجلس أمناء كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية بديوان عام وزارة الصحة، صباح أمس الأربعاء، اجتماعَه الرابع؛ وذلك برئاسة معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي وزير الصحة ورئيس المجلس، وعضوية: سعادة الدكتور وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، وسعادة الدكتور رئيس جامعة السلطان قابوس، وسعادة الدكتور أمين عام مجلس التعليم، والدكتور الرئيس التنفيذي للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، والدكتور عميد كلية الطب بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عميد كلية عمان الطبية، والدكتور عميد كلية عمان للعلوم الصحية، والدكتورة عميدة المعهد العالي للتخصصات الصحية، والدكتور مدير عام تنمية الموارد البشرية بوزارة الصحة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والمعهد العالي.

واعتمدَ المجلسُ محضرَ الاجتماع الثالث الذي عقد خلال شهر سبتمبر الماضي، كما تمَّ مُناقشة التنظيم الإداري لكلٍّ من: كلية عمان للعلوم الصحية، والمعهد العالي للتخصصات الصحية، ومناقشة المواضيع المستجدة على جدول الأعمال.

وتهدفُ كلية عمان للعلوم الصحية إلى إعداد وتأهيل الملتحقين بها علميا ومهنيا في المجالات الصحية، وفي تنمية المعارف لدى العاملين بالمجالات الصحية وتحسين أدائهم من خلال الأنشطة البحثية التي تهدف لتطوير التعليم والرعاية الصحية، وإلى تشجيع وتطوير البحوث والدراسات العلمية في المجالات الصحية، وتهيئة بيئة مناسبة تحفز على التعلم والإبداع والابتكار والريادة في المجالات الصحية، وتوثيق الصلات والروابط العلمية مع الجامعات والمعاهد المتخصصة المماثلة والمؤسسات المهنية داخل السلطنة وخارجها، والمساهمة في تنمية وتعزيز صحة المجتمع.

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