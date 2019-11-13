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ضمن جوائز "المزيونة" للادخار

20 جائزة من بنك مسقط للفائزين بسحب "حول راتبك"

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:11 م بتوقيت مسقط

20 جائزة من بنك مسقط للفائزين بسحب "حول راتبك"

 

مسقط - الرؤية

يُوَاصل برنامج "المزيونة" للادخار للعام 2019 من بنك مسقط تحقيق نجاحات بارزة كأقوى وأفضل برنامج يُسهم في تعزيز مفهوم التوفير والادخار في السلطنة. ولتعزيز نجاحات البرنامج، أجرى بنك مسقط سحب سبتمبر على جوائز برنامج "حول راتبك"، بحضور الدكتور ماجد المقبالي مدير مستشفى صحار، وبحضور عبدالرحمن بن عبدالله الشيزاوي مدير إقليمي لفروع بنك مسقط بمحافظة شمال الباطنة، وعدد من مسؤولي المؤسستين.

وتمَّ السحب على 20 جائزة مالية مخصصة للزبائن الذين تبلغ رواتبهم أكثر من 1000 ريال عماني، والذين تبلغ رواتبهم أقل من 1000 ريال عماني، علما بأنَّ كل زبون فائز في السحب سيحصل على جائزة مالية قيمتها 500 ريال عماني تقدم للزبون شهريًّا ولمدة عام.

وقال عبدالرحمن بن عبدالله الشيزاوي مدير إقليمي فروع بنك مسقط لمحافظة شمال الباطنة: إنَّ برنامج "حول راتبك" يحظى بمتابعة مجموعة كبيرة من الزبائن الذين يرغبون في الانتقال إلى بنك مسقط والاستفادة من الخدمات والتسهيلات والمزايا التي يقدمها البنك. ويحرص البنك على طرح خدمات ومزايا جديدة تلبي احتياجات الزبائن وتقدم لهم قيمة مضافة، كما يعد برنامج "حول راتبك" فرصة كبيرة لكافة الزبائن والجمهور بشكل عام للفوز بجوائز مالية قيمة ومضاعفة الراتب بالحصول على 12 راتبا على مدار العام.

ويدخل الزبون مباشرة في السحوبات الشهرية؛ فقد يكون من بين 20 فائزاً شهريا يحصلون على 500 ريال عماني كراتب إضافي لمدة 12 شهرا، وهي فرصة سانحة لكافة الزبائن الذين ينتقلون إلى بنك مسقط، والتمتع بالخدمات والتسهيلات والمزايا التي يقدمها البنك للزبائن.

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