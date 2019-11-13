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فرع جديد لـ"بيتزا هت" في العامرات

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 07:10 م بتوقيت مسقط

فرع جديد لـ"بيتزا هت" في العامرات

مسقط - الرؤية

أضافت "بيتزاهت" منفذا جديدا لسلسلة مطاعمها سريعة التوسع في السلطنة؛ مما يؤكد الشعبية المتزايدة لعلامة بيتزا هت الأكثر شهرة في العالم.

ويحملُ الفرع الأحدث الرقم 43 ضمن فروع بيتزا هت، ويقع في حي المرحلة السادسة في العامرات بمحافظة مسقط، وتقتصر الخدمات التي يقدمها الفرع الجديد على عمليات التسليم والوجبات الجاهزة لتناولها خارج الفرع، ويمكن للمستفيدين الذين يبحثون عن تجربة تناول الطعام داخل صالة المطعم أن يتناولوا طعامهم من البيتزا الشهية في الفرع الآخر القائم في العامرات بالقرب من محطة المها لتعبئة الوقود.

وكما هي الحال مع جميع مطاعم بيتزا هت، يقدِّم المطعم الجديد قائمة شهية من "بان بيتزا"، وبيتزا كرسبي المقرمشة سميكة الأطراف، وبيتزا ستافد كراست التي تقدم مع شرائح من الفطر والبصل والفلفل الحلو والأناناس الحلو والهالبينو والطماطم، إضافة للحم البقري، وكذلك البيتزا البيبروني والدجاج والجبن الموتزاريلا.

ويُضاف إلى المجموعة المتنوعة من البيتزا تشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات التي تعد جزءًا لا يتجزأ من قائمة بيتزا هت اللذيذة؛ حيث يتم إعدادها طازجة من قبل فريق الطهي المدربين تدريبا جيدا، فضلا عما يتمتعون به من مهارات تمكنهم من إضفاء حزم النكهات المميزة لبيتزا هت الطيبة لذيذة المذاق.

وتقديراً للنجاح الرائع لامتياز بيتزا هت في السلطنة، حضر إلى السلطنة أحد أبرز الرؤساء التنفيذيين من الشركة الأم سيموس ماك ترينفير كبير مسؤولي التطوير للمشاركة في الاحتفال بتدشين المتجر الجديد في العامرات. وقال ترينفير: يسرنا أن نرى علامة بيتزا هت في جميع أنحاء السلطنة، وهذا دليل على تزايد شعبيتها بين العمانيين والوافدين على حد سواء. ونقدم تهانينا القلبية لشركائنا المحليين على رعايتهم لنمو هذه العلامة التجارية على مدى العقود الماضية ونقلها إلى كل ركن من أركان البلاد.

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