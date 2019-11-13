تتويج "كمبينسكي مسقط" بجائزة "فرساي" للتصميم الداخلي

مسقط - الرؤية

حصد فندق كمبينسكي مسقط جائزة "التصميم الداخلي للفنادق في إفريقيا وغرب آسيا"، خلال الحفل العالمي لجائزة فرساي (Prix Versailles) للعام 2019، والذي عُقِد بمقر منظمة اليونسكو في باريس. وتمنح جائزة فرساي لأبرز الأبنية في العالم من حيث العمارة والتصميم، بالتعاون مع منظمة اليونسكو والاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين.(UIA)

وقالتْ كارستن ڤيجانت المدير العام لفندق كمبينسكي مسقط، عند الفوز بالجائزة: شرف عظيم أن نصنف ضمن أبرز العجائب المعمارية في العالم لتصميمنا الداخلي الذي يعكس العمارة العمانية التقليدية، وقد استوحى تصميم ردهة الفندق من أحد العناصر العمانية المميزة في مسقط، وهو قصر العلم، أو ما يُعرف بقصر جلالة السلطان للمراسيم والاحتفالات.

وتمَّ تصميم المنتجع الحضري العصري في مارس 2018، وهو مستوحَى من مجموعة متنوعة من التأثيرات العمانية المحلية، وقد احتفل مؤخرًا بالذكرى السنوية الأولى له. ويمتد الموقع المميّز الذي لا مثيل له في العاصمة العمانية لأكثر من 6 كم من الخط الساحلي، ويمزج بين الضيافة العمانية التقليدية والأناقة الأوروبية الخالدة. ومع وجود 310 غرف وأجنحة و77 مكانًا للإقامة وفيلا على شاطئ البحر، ومرافق حديثة للاجتماعات، ومطاعم وصالات متنوعة، ونادٍ صحي مجهز بالكامل وتجربة منتجع صحي فاخر، يعد فندق كمبينسكي مسقط، بوابة لمغامرة عمانية أصيلة.