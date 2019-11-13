"ريادة" تنظم لقاء بين رواد الأعمال الخليجيين والجهات الداعمة

مسقط - الرؤية

نظَّمتْ الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" لقاءً جَمَع رواد الأعمال الخليجيين والجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال؛ تزامنا مع اجتماع لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون.

وتضمَّن اللقاء جلسة عصف ذهني، بحضور رواد الأعمال والجهات الداعمة لريادة الأعمال؛ والمتمثلة في الجهات الحكومية والتمويلية والحاضنات ومراكز الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ عدد المشاركين أكثر من 60 مختصا لمناقشة مختلف الجوانب المتعلقة بمنظومة ريادة الأعمال الخليجية، واستخلاص أهم المبادرات المعنية بتعزيز بيئة ريادة الأعمال الخليجية والمبادرات المشتركة لدعم رواد الأعمال في الخليج.

كما تضمَّن اللقاء في اليوم الأول عددا من الزيارات الميدانية إلى عدد من الجهات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشمل برنامج الزيارة مبنى الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "ريادة" وصندوق الرفد، والمركز الوطني للأعمال وحاضنة ساس؛ للتعرف على التجربة العمانية في دعم قطاع ريادة الأعمال من خلال استعراض الخدمات المقدمة لأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب زيارة عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ ومنها: مصنع الابتكار الفائز بجائزة ريادة الأعمال كأفضل مؤسسة صغرى، والمؤسسة الوطنية لمنتجات اللبان "أولبان".