توقعات بأمطار متفاوتة الغزارة على معظم محافظات السلطنة

مسقط - الرؤية
قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن آخر الصور الجوية توضح انتشار وتكاثف السحب على معظم محافظات السلطنة مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تكون رعدية احيانا.
الأربعاء 13 نوفمبر 2019 05:15 م بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن آخر الصور الجوية توضح انتشار وتكاثف السحب على معظم محافظات السلطنة مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تكون رعدية احيانا.
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