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توقعات بأمطار متفاوتة الغزارة على معظم محافظات السلطنة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 05:15 م بتوقيت مسقط

توقعات بأمطار متفاوتة الغزارة على معظم محافظات السلطنة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن آخر الصور الجوية توضح انتشار وتكاثف السحب على معظم محافظات السلطنة مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تكون رعدية احيانا.

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