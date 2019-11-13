توقعات بأمطار متفاوتة الغزارة على معظم محافظات السلطنة

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن آخر الصور الجوية توضح انتشار وتكاثف السحب على معظم محافظات السلطنة مع فرص لهطول أمطار متفاوتة الغزارة قد تكون رعدية احيانا.