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الحضور الجماهيري لن يؤثر سلباً على اللاعبين

كومان: لا توجد مباراة سهلة .. ولا أفكر سوى في الفوز على بنجلادش

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 03:48 م بتوقيت مسقط

كومان: لا توجد مباراة سهلة .. ولا أفكر سوى في الفوز على بنجلادش

 

 

الرؤية – وليد الخفيف

تصوير – عبد الله البريكي

يتطلع منتخبنا الوطني الأول لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يلاقي غدًا الخميس منتخب بنجلادش في الجولة الخامسة من التصفيات الأسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022، وكأس اسيا 2023 بالصين .

ودخل منتخبنا الوطني يوم السبت الماضي معسكرا تدريبيا داخليًا، وسعى الهولندي كومان خلال تلك الفترة القصيرة من تجهيز رجاله لتخطي لحصد النقاط الست من بنجلادش والهند .

من جانبه أكد المدير الفني لمنتخبنا الوطني، على أهمية حصد العلامة الكاملة في لقاء الغد لافتا لجاهزية لعبيه لتقديم مستوى جيد يفضي لنتيجة ايجابية .

وقال كومان: «لا توجد مباراة سهلة، كل المباريات تحتاج إلى عمل لتحقيق الهدف الايجابي منها، وتابعت بنجلادش أمام الهند وافغانستان، لقد صنع الأفضلية الذي مكنته من تجاوز افغانستان».

وأضاف كومان :«سأركز على بعض اللاعبين المتميزون بالسرعة مثل اللاعب رقم9 و16، وعلينا أن نخلق مساحات في ملعب المنافس وترجمتها لفرص تفض يلاهداف، ويتعين علينا ان نكون في حالة فنية عالية . سنواصل المران اليوم والجميع على اهبة الاستعداد».

وبسؤال كومان حول حظوظه في تصدر المجموعة قال: «حن لا نفكر حاليا في صدارة المجموعة بقدر تفكيرنا الموجه نحو الفوز غدا، ولا ـفكر في مباراة الهند أو كأس الخليج حاليا ـنا افكر في كيفية الفوز على بنجلادش».

   

ونفى كومان أن يكون حضور الجماهير له تأثير سلبي على اللاعبين مؤكداً أن الحضور لا يؤرقه بل سيكون عاملاً مساعداً للاعبين.

 

 

 

 

 

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