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تطورات جديدة في "وفاة 6 عمال بسبب مياه الأمطار" بمسقط

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 01:05 م بتوقيت مسقط

تطورات جديدة في "وفاة 6 عمال بسبب مياه الأمطار" بمسقط

مسقط – الرؤية

أكدت وزارة القوى العاملة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أنها تتابع موضوع  حادثة وفاة (٦) عمال من جنسيات آسيوية، إثر تعرضهم خلال عملهم للطمر بأحد مشاريع تمديد المياه بمرتفعات المطار بولاية السيب بمحافظة مسقط، وأن العمل جار لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الشركة المختصة.

وكانت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط، قد تمكنت أول أمس الاثنين من انتشال (٦) عمال من جنسيات آسيوية وهم مفارقين للحياة، إثر طمرهم بأحد مشاريع تمديد المياه بمرتفعات المطار بولاية السيب.

وتلقى مركز عمليات الهيئة بلاغاً عن احتجاز عمال في موقع أعمال حفريات تابع لمشروع خط نقل مياه رئيسي والتي تنفذه إحدى الشركات العاملة في مجال الأنفاق، وعلى الفور تم توجيه فرق البحث والإنقاذ المائي وكذلك الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين بأن العمال قد حاصرتهم مياه الأمطار والطين أثناء قيامهم بأعمال توصيل الأنابيب، وقد قامت الفرق باستخدام مضخات كبيرة الحجم لشفط المياه والوصول إليهم داخل الانبوب الخرساني البالغ طوله 295 متراً وبعمق 14 متراً تحت سطح الأرض. وبعد جهود مضنية استمرت ما يقارب (12) ساعة تم انتشالهم من داخل الأنبوب وهم مفارقين للحياة.

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