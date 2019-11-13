انخفاض في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم، اليوم الأربعاء 62.85 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 48 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 63.33 دولار أمريكي.
الأربعاء 13 نوفمبر 2019 12:58 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر يناير القادم، اليوم الأربعاء 62.85 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ 48 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الثلاثاء الذي بلغ 63.33 دولار أمريكي.
اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية
30 ديسمبر 2016
21 مايو 2019
29 أبريل 2019
02 أغسطس 2019