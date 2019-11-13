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تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 12:54 م بتوقيت مسقط

تعرف على حالة الطقس بالسلطنة .. اليوم

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن الصورة الجوية توضح تكاثف السحب على جبال الحجر والولايات المجاورة لها وعلى المناطق الساحلية لبحرعمان، وعلى أجزاء من محافظة ظفار كما تتواجد السحب الممطرة على صحاري وسواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى

وأضافت بأن الطقس صحو إلى غائم جزئيًا على محافظتي الوسطى وظفار مع احتمال هطول أمطار متفرقة قد تكون رعدية أحيانا، وصحوًا بوجه عام على بقية محافظات السلطنة مع احتمال تشكل السحب على جبال الحجر خلال الظهيرة.

وتهب رياح على محافظة مسندم والمناطق الساحلية لبحر عمان شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة وتكون نشطة أحيانا، فيما تهب على بقية محافظات السلطنة رياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

ومن المتوقع أن يكون البحر متوسط الموج على سواحل محافظتي مسندم وجنوب الشرقية وبحر عمان يصل أقصى ارتفاع له مترين وهادئ الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له مترًا وربع المتر.

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