اليونان والصين توقعان 16 صفقة تجارية في قطاعات تشمل الطاقة

ترجمة- رنا عبدالحكيم

وقعت اليونان والصين في أثينا 16 اتفاقية في قطاعات تشمل الطاقة والزراعة والسياحة والموانئ، ويقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة رسمية لليونان حاليا لحضور اجتماعات المتابعة مع المسؤولين اليونانيين، بعد أن زار رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الصين الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وقال زعيما البلدين إنهما يريدان توسيع العلاقات بين اثنتين من أقدم الحضارات في العالم. وقال شي جين بينغ عقب اجتماعه مع ميتسوتاكيس إن الصين واليونان "شريكان طبيعيان" لإنجاح مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين قبل سنوات. وسيتعاون البلدان في العديد من القطاعات، حيث يسعينان إلى "تعزيز دور العبور لميناء بيريوس لتوسيع التجارة الثنائية والاستثمار في الطاقة والنقل والقطاع المصرفي".

وتجمع السياح الصينيون في ميدان سينتاجما بوسط أثينا، وهم يمسكون بالأعلام الصغيرة من كلا البلدين، بينما وضع شي إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.

وقال ميتسوتاكيس "نفتح طريقًا سيصبح قريبًا طريقًا سريعًا حيث سنعمل على تحقيق التعاون بشكل كبير". وأضاف أن الهدف المشترك للبلدين هو زيارة نصف مليون سائح صيني إلى اليونان في عام 2021.

وتنص اتفاقية في مجال الزراعة على تصدير فاكهة الكيوي اليونانية إلى الصين، إضافة إلى الزعفران من كوزاني، وهي خطوة من شأنها أن تعزز الاقتصاد المحلي للمدينة اليونانية الشمالية الصغيرة. وفي قطاع الطاقة، عبرت "شركة الشبكة الحكومية الصينية" رسمياً عن رغبتها في مناقصة لربط جزيرة كريت بشبكة الطاقة في البر الرئيسي، بينما تم توقيع اتفاق منفصل للمشاركة الصينية في مشروع مينوس للطاقة الشمسية الذي تبلغ طاقته 50 ميجاوات في جزيرة كريت.

ووافقت الحكومة اليونانية مؤخراً على خطة كوزكو للميناء بقيمة 612 مليون يورو (675 مليون دولار). وسيشهد ذلك توسعًا في محطة الرحلات البحرية ومحطة ركاب جديدة ومنطقة لوجستية. كان أحد الاتفاقيات يوم الاثنين هو أن يعمل الجانبان اليوناني والصيني للتغلب على أي عقبات أمام تنفيذ الاستثمار.

ويقرض بنك الاستثمار الأوروبي كوسكو 140 مليون يورو لتمويل المشروع جزئياً بضمانات من بنك التصدير والاستيراد الصيني. ومن المتوقع أن يساهم المقرضون الصينيون بما في ذلك بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني في المشروع.