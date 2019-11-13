الأربعاء, 13 نوفمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
24 °c
  1. الرئيسية
  2. دولي
  3. اقتصاد
  4. عرض الخبر

اليونان والصين توقعان 16 صفقة تجارية في قطاعات تشمل الطاقة

الأربعاء 13 نوفمبر 2019 09:51 ص بتوقيت مسقط

اليونان والصين توقعان 16 صفقة تجارية في قطاعات تشمل الطاقة

ترجمة- رنا عبدالحكيم

وقعت اليونان والصين في أثينا 16 اتفاقية في قطاعات تشمل الطاقة والزراعة والسياحة والموانئ، ويقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ بزيارة رسمية لليونان حاليا لحضور اجتماعات المتابعة مع المسؤولين اليونانيين، بعد أن زار رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس الصين الأسبوع الماضي، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرج الإخبارية.

وقال زعيما البلدين إنهما يريدان توسيع العلاقات بين اثنتين من أقدم الحضارات في العالم. وقال شي جين بينغ عقب اجتماعه مع ميتسوتاكيس إن الصين واليونان "شريكان طبيعيان" لإنجاح مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين قبل سنوات. وسيتعاون البلدان في العديد من القطاعات، حيث يسعينان إلى "تعزيز دور العبور لميناء بيريوس لتوسيع التجارة الثنائية والاستثمار في الطاقة والنقل والقطاع المصرفي".

وتجمع السياح الصينيون في ميدان سينتاجما بوسط أثينا، وهم يمسكون بالأعلام الصغيرة من كلا البلدين، بينما وضع شي إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول.

وقال ميتسوتاكيس "نفتح طريقًا سيصبح قريبًا طريقًا سريعًا حيث سنعمل على تحقيق التعاون بشكل كبير". وأضاف أن الهدف المشترك للبلدين هو زيارة نصف مليون سائح صيني إلى اليونان في عام 2021.

وتنص اتفاقية في مجال الزراعة على تصدير فاكهة الكيوي اليونانية إلى الصين، إضافة إلى الزعفران من كوزاني، وهي خطوة من شأنها أن تعزز الاقتصاد المحلي للمدينة اليونانية الشمالية الصغيرة. وفي قطاع الطاقة، عبرت "شركة الشبكة الحكومية الصينية" رسمياً عن رغبتها في مناقصة لربط جزيرة كريت بشبكة الطاقة في البر الرئيسي، بينما تم توقيع اتفاق منفصل للمشاركة الصينية في مشروع مينوس للطاقة الشمسية الذي تبلغ طاقته 50 ميجاوات في جزيرة كريت.

ووافقت الحكومة اليونانية مؤخراً على خطة كوزكو للميناء بقيمة 612 مليون يورو (675 مليون دولار). وسيشهد ذلك توسعًا في محطة الرحلات البحرية ومحطة ركاب جديدة ومنطقة لوجستية. كان أحد الاتفاقيات يوم الاثنين هو أن يعمل الجانبان اليوناني والصيني للتغلب على أي عقبات أمام تنفيذ الاستثمار.

ويقرض بنك الاستثمار الأوروبي كوسكو 140 مليون يورو لتمويل المشروع جزئياً بضمانات من بنك التصدير والاستيراد الصيني. ومن المتوقع أن يساهم المقرضون الصينيون بما في ذلك بنك الصين والبنك الصناعي والتجاري الصيني في المشروع.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

11 سبتمبر 2018

السلطنة والصين توقعان اتفاقية تعاون في المجال الإعلامي

المزيد

26 يناير 2016

الهند وفرنسا توقعان "صفقة الرافال" مع استمرار التفاوض على السعر

المزيد

28 يونيو 2015

حسم مصير اليونان بيد الناخبين مع الدعوة للاستفتاء على "صفقة الإنقاذ".. و الحاكم يدعو للرفض

المزيد

11 فبراير 2019

شهاب بن طارق يفتتح مؤتمر اقتصاد المحيطات وتكنولوجيا المستقبل.. ونقاشات لتطوير الاستفادة من قطاعات الطاقة واللوجستيات والاستزراع

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيابية ترعى تتويج الفائزين بـ"جائزة الرؤية لمبادرات الشباب".. 15 ديسمبر

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

اليوم.. انطلاق المرحلة الثانية من اكتتاب "مسندم للطاقة"

الاقتصاد - محلي

الدفاع المدني والإسعاف يتعامل مع 107 بلاغات بسبب الحالة الجوية

المحليات - أخبار

"العمانية لخدمات الطيران" تفتح أبواب قاعة مجان لاستقبال المسافرين في مطار مسقط الدولي

الاقتصاد - محلي

رصد خلية ممطرة على صحاري الظاهرة

المحليات - أخبار

بالصور والفيديو: جلالة السلطان يستقبل الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

توقعات بأمطار غزيرة على شمال السلطنة مع بداية تأثيرات المنخفض الجوي

المحليات - أخبار

أنباء عن مشاركة السعودية والبحرين في "خليجي 24 "

رياضة - دولي

بدء التأثيرات غير المباشرة للإعصار المداري "مها"

المحليات - أخبار

تنبيه ثانٍ حول غزارة الأمطار الرعدية على عدد من محافظات السلطنة

المحليات - أخبار

بالأسماء .. مرسوم سلطاني بتعيين أعضاء مجلس الدولة (فيديو)

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

مرسوم سلطاني بتعيين أمين عام لمجلس الشورى

عمان - مراسيم سلطانية

إعلان أسفل الأكثر قراءة